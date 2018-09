Las expectativas de Willy Toledo

Me parece que existe un equívoco alrededor de Willy Toledo y sospecho que el actor disfruta de ese equívoco. La confusión es tan peligrosa que he escuchado y leído a gente más o menos alfabetizada proclamar que Toledo ni siquiera es actor, sino un ínfimo comicastro resentido por su paupérrimo talento. Yo, por el contrario, creo que Willy Toledo es un buen actor y lo suficientemente inteligente como para parodiarse a sí mismo en un capítulo de esa serie magnífica, El Fin de la Comedia, protagonizada por Ignatius Farray. No, no hace falta ser un estúpido, ni siquiera un desinformado, para ser un fanático, para crearse un mundo a tu medida cuajado de maldades ajenas, perversiones sistémicas, conspiraciones diabólicas y malherida inocencia propia. Hace años, en uno de los chiringuitos de Las Teresitas, me encontré con Willy Toledo compartiendo unas cervezas con unas pibas encantadas con su charleta. El actor les contaba que Miguel Zerolo había intentado privatizar la playa y que el Ayuntamiento de Santa Cruz no cejaría hasta sepultar San Andrés bajo hoteles gigantescos. Más pronto que tarde Bermúdez nos cobraría por bañarnos y tomar el sol. Las chicas estaban convencidas -faltaría más- de la maldad demoníaca de Zerolo, pero les costaba creerlo todo. Toledo se encogió de hombros y les facilitó el argumento definitivo:

-Así funciona el capitalismo en todo el mundo.

Lo habían olvidado, pero asintieron enseguida.

Lo que le ha ocurrido a Willy Toledo es que un juez ha colmado todas sus expectativas al decidir procesarlo por ofensa a los sentimientos religiosos por cagarse en el Altísimo y en la madre del Redentor, dos personajes de ficción con más abonados que Netflix. Por fin, después de tantos años de esfuerzos denigratorios, después de nadar placentera pero esforzadamente por un océano de exabruptos y machangadas, después de denunciar hasta la náusea que España es una dictadura nacionalcatólica maquillada en un tanatorio democrático, alguien, nada menos que un magistrado, le concede una prueba indubitable de que tenía razón. Le ocurre algo similar a lo que experimentaría un chiflado que se cree Napoleón al recibir un comité para devolverle la corona imperial. Es una crueldad realmente refinada. El placer de sentirse culpable y golpeado por el poder. El goce de ser suavemente perseguido. Las cámaras siguiendo no un discurso pazguato, sino un atropello auténtico. Toledo se caga en Dios pero descansa en las bienaventuranzas. Bienaventurados los perseguidos por la justicia, porque de ellos será el Reino de los Cielos.

Yo no creo que haya que cuestionar la indignada alegría de Willy Toledo. Pero es innecesario simpatizar con el actor o con la gestión mediática de su procesamiento judicial para denunciar como intolerable esta acción judicial. Lo que resulta imprescindible es derogar el artículo 525 del Código Penal, utilizado por colectivos y plataformas de naturaleza ideológica para cercenar la libertar de expresión en ámbitos políticos, intelectuales o religiosos. La inmensa mayoría de las denuncias que, sustentadas en ese maldito artículo, se han interpuesto en el juzgado, han terminado en archivo o absolución. Muy probablemente es lo que ocurra en el caso de Toledo. Pero el artículo debe desaparecer de lo que se llamó en 1995 -año de su promulgación- "el Código Penal de la democracia". Ningún grupo parlamentario, que yo recuerde, presentó enmiendas a esta estupidez impropia de una democracia ya no avanzada, sino soportable. La izquierda estaba muy contenta. Nadie lo recuerda. Me cago en nadie.

www.alfonsogonzalezjerez.com