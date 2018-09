El horizonte en el retrovisor (y 2)

Lo que necesita urgentemente el país es un análisis global de lo que ha ocurrido en los últimos doce años. Y avanzar desde ese diagnostico -un diagnóstico que atienda a las conexiones entre acción política, economía, empresas, administraciones públicas y educación y dotación tecnológica- hacia el diseño de una política económica, porque una de las peculiaridades más silenciosas o silenciadas de la sociedad canaria es la ausencia -de izquierda a derecha, del regionalismo al nacionalismo- de las bases de una política económica en la comunidad autonómica. No existen ni como desideratum. En Canarias se hace pasar por una política económica la política de reivindicaciones presupuestarias y no es, únicamente, una característica operativa de CC o, más recientemente, de Nueva Canarias. Lo practican con denuedo todos los partidos, y se convierte en un arma arrojadiza incansable por incumplimientos reales o imaginarios.

Fue razonable la obsesión presupuestaria en las primeras décadas de la comunidad autonómica: Canarias partía de una bajísima inversión total y per cápita a principios de los años ochenta y con un déficit de infraestructuras de transporte, sanitarias y educativas escandaloso. Pero en cuanto se trata de diseñar políticas eficientes con fondos públicos todo se evapora. El Plan Integral de Empleo de Canarias es un intranquilizador ejemplo. En su última reencarnación (2017-2018) se consiguió para el PIEC 47 millones de euros, pero este artefacto administrativo está más o menos vivo desde el Gobierno de Manuel Hermoso y en conjunto habrá recibido, a lo largo de más de 20 años, unos 350 millones de euros, y ni un céntimo de esta morterada ha servido para mejorar la empleabilidad de los canarios o combatir las razones causales de un desempleo estructural que jamás ha descendido por debajo del 10%. El PIEC ha funcionado básicamente como una suerte de política asistencial. Siempre lo fundamental ha sido sacarle los cuartos de la financiación al Estado. Todo lo demás -lo que se publica en los programas electorales como políticas sectoriales en agricultura, en industria, en comercio- se resuelve con cuatro ocurrencias generalmente desconectadas entre sí.

La única excepción, por supuesto, es el turismo. El turismo es un tótem sagrado que recibe una adoración casi unánime y que genera el 34,3% del PIB de Canarias, nueve puntos porcentuales más que en 2010. Ciertamente es la locomotora de un crecimiento sostenido durante cinco años y genera directa o indirectamente más del 40% del empleo creado en estos cinco lustros: un empleo de salarios bajos, de carácter rotatorio y temporal, y mayoritariamente, de baja cualificación profesional. El turismo representa casi el único gran éxito empresarial indiscutible en las islas, aunque el capital de origen canario comprometido sea bastante modesto, y la industria se encuentre con dificultades crecientes, la fundamental, su envejecimiento como destino y la necesidad imperiosa -y peligrosamente pospuesta- de recrearse. Pero tiene límites y con 16 millones de turistas anuales ha alcanzado su techo, sin contar tanto con los costes ambientales, la insuficiencia de las estructuras para gestionar basuras y aguas residuales, el relativo fracaso de integrar productos agrícolas y culturales locales en la oferta turística y en la experiencia que se vende al visitante. La recuperación de destinos amenazados por el terrorismo, los efectos del Brexit o la subida de los precios de la energía provocarán un retroceso moderado del turismo en los próximos años. Pero más simplemente: no hay manera de garantizar la sostenibilidad del territorio, incluso de los parques y espacios naturales jurídicamente protegidos, con 16 millones de turistas al año concentrados en unos pocos cientos de kilómetros cuadrados. Ni siquiera con la mitad.

La presupuestarización de la política económica -básicamente: elegir la opción de situarse bajo paraguas institucionales abiertos gracias a la negociación política o al valor de los votos en el Congreso de los Diputados- es ahora una estrategia más arriesgada que nunca por la coyuntura electoral española. Una moción de censura, un cambio de gobierno y, superado el bipartidismo, te quedas con los convenios al aire. La fragmentación del mapa político complica las negociaciones y dificulta la articulación y el cumplimiento de los compromisos adquiridos a varias bandas. Se incrementa, precisamente, lo que se debería evitar en la actividad económica de las islas: la fragilización. El profesor José Angel Rodríguez Martín ha recuperado una idea-fuerza de Nassim N. Taleb para aplicarla a Canarias: la antifragilidad. Cualquier estrategia económica debe pasar por no alimentar -mejor: por reducir- la fragilidad sistémica de Canarias y para ello sus actuaciones están obligadas a cumplir ciertas condiciones: buscar un carácter estructurante, poner a disposición de todos (pequeños empresarios y autónomos) recursos informacionales y tecnológicos y democratizar así la innovación, diseñar muros de contención en subsectores con dificultades y rampas de salida a la internacionalización económica. O salimos fuera o languideceremos como los niños de treinta años que no han sabido abandonar la casa de sus padres y siguen sin saber poner la lavadora.

El papel lateral, si no arrinconado, de las universidades canarias en el desarrollo económico del archipiélago es demencial. La financiación de las universidades es El fracasado sistema de I+D+I montado en la primera década del siglo ha devenido inoperante. La inversión pública sigue siendo ridícula y la privada casi inexistente. Canarias no va a salir de aquí -este dulce, pegajoso y a menudo ruin purgatorio- si no es incorporándose a una economía del conocimiento, y para eso dispone de unos recursos universitarios que no tiene ninguna otra RUP. No saldrá si su población no sabe hablar fluidamente inglés desde la adolescencia. Si no se reforma de verdad (y con mucho dinero) su sistema escolar y su formación profesional. Si no se redistribuye más y mejor. Si no atiende a espacios de crecimiento tan prometedores como la prestación de servicios a empresas o la expansión de su oferta universitaria a África y a América. Si continúa sin normalizar un mercado regional. Si no entiende que disponer de un sistema potente de puertos y aeropuertos no sirve para visitar a los tíos o irse de vacaciones sino para hacer negocios. Si no se practica un seguimiento cuantitativo y cualitativo de los programas de Gobierno regional, cabildos y ayuntamientos y se renuncia a masturbatorias operaciones de marketing político. Si no se reforman las administraciones públicas para evitar superposiciones, conflictos, interferencias, corrupciones, fulanismos y clientelismos y conseguir más transparencia, más eficiencia, más eficacia: más profesionalidad. Si se controla menos a los ciudadanos y a los pequeños empresarios y más a los sectores dirigentes. Y si la aristocracia del dinero no repara en que el cortoplacismo, la acumulación oportunista y veloz de capital y la tentación de perpetuarse como élites cada vez más extractivas no es solo es un error moral y un obstáculo a la prosperidad y a la cohesión social, sino un suicidio como clase.

www.alfonsogonzalezjerez.com