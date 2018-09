Aarón Martín Marrero tenía seis años el 4 de enero de 1979, el día que en la Factoría de Pescados y Fábrica de Hielo Hijos de Ángel Ojeda situada en El Rincón 11 obreros perdieron la vida atrapados por los gases que emanaban de una tubería interna y que ellos, en su inocencia, en su ignorancia, bajaron al fondo de la factoría para desatascar una arqueta. Pero no era una arqueta. Todos trabajaban sin seguridad, a pecho descubierto. Los dos primeros que bajaron, los más jóvenes, cumplieron las órdenes de los jefes, una panda de ignorantes que pensaron era un atasco sin más. Nadie comprobó previamente la causa del atasco y los dos primeros que bajaron no subieron; ante esa la situación terrible otros dos compañeros se ofrecieron voluntarios para tratar de rescatar a sus compañeros y solucionar el problema. No subieron. Cuatro fallecidos más. Finalmente el número se elevó a once. La tragedia recorrió el país. Aunque entre los supervivientes se organizó en la boca del pozo una cadena humana para impedir que bajara ninguno más la histeria y el dolor pudo con todo. Violaron el cordón humano.

Por razón de su edad, seis años entonces, Aarón no recuerda nada del suceso. Sus recuerdos son herencia de lo que escuchó de niño y leería de mayor. Pues con lo poco que memorizó, cuando terminó sus estudios de Seguridad Laboral decidió que un suceso tan brutal, con tantos muertos, cuyos culpables no fueron otros que los dueños de la fábrica Ojeda que le abrieron el ataúd, sin máscaras de oxígeno, protección cero, se propuso que el abuso de autoridad, la imposición de ordenar bajar a encontrarse con la muerte había que escribirlo. Así eran las cosas hace 40 años cuando el valor de un obrero era la nada. Para Aarón, hoy Policía Local del Lpgc, escribir Hombres Valientes es un golpe a la consciencia de quienes pescando, pescando, pescaron a los más débiles, a los más vulnerable llevándoles a la muerte. El relato de Aarón pretende por encima de todo destacar la valentía de unos hombres que dieron la vida por sus compañeros. El libro es una página negra de nuestra historia que aporta sentencias y datos técnicos de una forma de trabajar y vivir que hoy cuesta entender.

El libro se presentará el martes 2 de octubre a las 19.00 horas en el IES El Rincón. Hay un párrafo que destaca la solidaridad de aquellos obreros que se jugaron la vida por salvar a sus compañeros.

Hombres muy valientes.