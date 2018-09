Profesora, muchísimas gracias! Todos estos días han sido inolvidables, y, sobre todo, inspiradores. Estar entre poetas y no solo verlos recitar, me ha emocionado. Ojalá que se repita el próximo año, y ojalá estar otra vez ahí, no como espectador, sino como propio poeta joven. De verdad, soy muy feliz por recibir regalos tan significativos, de tener trato con los escritores y, en especial, haber podido sentir la poesía tan dentro de mí." Estas son las palabras que Guillermo Pages, alumno del Instituto de Enseñanza Secundaria El Paso ha enviado a dos de sus profesoras después de asistir al Festival Hispanoamericano de escritores celebrado del dieciocho al veintidós de septiembre en la isla de La Palma en Los Llanos de Aridane. Una semana de fiesta literaria en la que se han reunido narradores, poetas y eruditos del mundo de la crítica y el ensayo para hablar de sus obras, intercambiarse libros, hacer mesas de debate, dar conferencias y recitales en institutos, museos, recintos dedicados a la cultura y plazas y espacios abiertos a los que se han acercado gentes de todas las clases y edades.

Al leer el correo he pensado en la suerte que hemos tenido quienes fuimos invitados a la fiesta de la literatura que no otra cosa ha sido este encuentro de escritores llegados de México, Chile, Argentina, Venezuela y España. Un verdadero festejo a celebrar continuamente los unos con los otros, los unos para los otros. Con estas palabras de Guillermo me bastan. Con ese correo me sobra para sentir la plenitud de un trabajo que nos sirve para unir fronteras, para fortalecer relaciones a través de la escritura de unos países con otros. Un trabajo que nos ha llevado a la cordialidad, a las ganas de comunicarnos poniendo nuestras cartas boca arriba: "así somos, así escribimos". Y, fundamentalmente, un esfuerzo por enseñar a los más jóvenes, una vez más, que la literatura es necesaria.

La ciudad se ha volcado con los escritores y se ha acercado a escucharlos y a participar de sus conocimientos y maneras de entender el oficio de escribir. Niños, adolescentes, viajeros llegados expresamente de la península y de otras islas, extranjeros y peatones, se aproximaban a las tertulias para agradecer su presencia y decirles que eran felices por tenerlos allí y poder sentarse a charlar con tan ilustres visitantes sobre novelas y novelistas, poetas y poesía. Eso ha sido el festival. Esa ha sido la literatura para nosotros y para quienes nos ha acompañado esta semana: una alegría y una esperanza. Una alegría por la concordia y las risas, y una esperanza porque algún día Guillermo Pages ocupará un lugar especial entre nosotros como un joven poeta en el ya universal Valle de Aridane.