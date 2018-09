Dos partes bien distintas

S e esperaba un partido tramite para España, como el que vimos en la segunda parte. La primera, sobre todo el primer cuarto, no sé ni como definirlo, desconcertante. En los dos últimos cuartos vimos a la España que conocemos, con una plantilla equilibrada, de buen nivel defensivo y competitivo, armado de riqueza táctica, bien preparado y con múltiples caminos para llegar al aro. Pero la primera parte era un equipo desconocido y desdibujado. Parte de culpa tuvo Puerto Rico, que salió a la pista con el cuchillo entre los dientes. Después de su pésimo partido del sábado tenían el orgullo herido. Se instalaron en una zona clásica de ajustes fueron valientes y atrevidas en ataque y poco más... No eran suficientes razones para hacer entrar en crisis al equipo de Mondelo. Por momentos parecían una caricatura de si mismas.

No se tuvo paciencia para atacar la zona, no se encontraban nuestras ventajas en el interior, no lo arreglaban los tiempos muertos, no lo solucionaba las masivas rotaciones, ni jugar con cuatro pequeñas... Tiros precipitados, pases sin criterio, empeñadas en jugar 5x5, sin apostar por correr, para crear situaciones en ventaja numérica... El bloqueo directo frontal y algunas veces secuencias de indirectos eran los únicos argumentos tácticos de Puerto Rico. Tres jugadoras pequeñas, rápidas y jugonas; no era normal que nos estuvieran poniendo contra las cuerdas.

Es evidente que a España le vino bien el descanso. La segunda parte fue otra cosita. Volvimos a nuestra estructura habitual de quinteto, con tres exteriores y dos interiores. La actitud era distinta y la mentalidad otra. Recobrada la identidad, el partido empezó a ser que habíamos pensado que iba a ser. Puerto Rico se fue cayendo, por cansancio, por falta de recursos y España se fue creciendo paulatinamente a través del juego coherente de nuestras bases, del acierto más constante de nuestras aleros y sobre todo de la superioridad de nuestras pívots, convirtiéndose Astou Ndour en la dueña y señora del Santiago Martín. España debe mejorar su ataque contra zona, porque en estos campeonatos es fácil que te cojan la matrícula. Debe de correr más y mejor para sumar armamento. Debe aparecer Torrens en producción anotadora, que aparecerá, y debe seguir creciendo para convertirse en un equipo más constante y sólido. En fin, segunda victoria que es lo importante para seguir soñando.