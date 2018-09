La caza de brujas del siglo XXI. Los eSports

LA OPINIÓN DE TENERIFE abre todos los lunes un espacio de debate, en colaboración con eSport Talent Canarias, sobre la práctica de los deportes electrónicos (eSports) escritos por gamers, psicólogos, profesores, abogados, economistas, médicos y especialistas deportivos, en comunicación audiovisual y nuevas tecnologías, que ofrecerán un análisis exhaustivo y novedoso para conocer una actividad que no solo es deportiva sino que tiene importantes repercusiones educativas, económicas, jurídicas, culturales y sociales.

A pesar de que ya llevamos casi dos décadas en este siglo, tan caracterizado por los avances tecnológicos, parece que algunos están obcecados en anclarnos en el Medievo.

A lo largo de estas últimas semanas ha sido imposible no encontrarme con alguna noticia o publicación, normalmente con la única intención de amedrentar, anunciando la inminente llegada de la muerte intelectual de nuestros jóvenes a manos de los videojuegos de competición. A su vez, a nivel político, encontramos que en otras comunidades, como por ejemplo en Madrid, donde gobierna el PP, se celebra una liga escolar de eSports con más de 120 colegios inscritos, o en Zaragoza, gobernada por Podemos, encontramos la Winter Cup de eSports. Asimismo, el Ministro de Cultura y Deporte del gobierno socialista, José Guirao, afirmó recientemente en Bruselas que: "El videojuego no solo es ocio, sino que es cultura, educación y otra manera de recrear el mundo y la historia". Sin embargo aquí, todos estos partidos, infiero que por simple oposición política, se sitúan vigorosamente en contra, ¡Cuánta incongruencia!

Mientras tanto, determinados individuos y organizaciones, como si de una invasión de tribus bárbaras se tratase, han hecho saltar todas las alarmas y han ido tocando puerta por puerta para rogar que se detuviese el malvado proyecto de la liga escolar de eSports. Resulta llamativa la vehemencia con la que se ha iniciado esta cruzada por parte de unos señores, a quienes no se oye desde hace décadas proponer nada, ni un atisbo de avance, pero que tras su letargo aparecen para conflagrar esta iniciativa. Estos ilustres protectores de la educación probablemente están cortados por el mismo patrón que aquellos que en su día propusieron la quema de los cómics, calificaron la televisión como un instrumento diabólico o afirmaron que la música heavy era un billete de ida al infierno. En definitiva, individuos con mentalidades estancadas en siglos pasados, y con un acentuado miedo al cambio.

Pero por favor, no me malinterpreten, el temor a lo desconocido es completamente natural. Es normal que estas personas, que no tienen ni la más remota idea sobre eSports, basen sus acciones y argumentos en presunciones que parten de la absoluta ignorancia en el asunto. Lo que no es normal es que, desgraciadamente, una oportunidad magnífica para nuestros jóvenes y sus familias sea bombardeada sin tregua y se vea truncada, dejando necesidades para las que, como no podía ser de otra forma, los atacantes no han propuesto solución. Recientemente, el pediatra D. Luis Ortigosa, profesional con 40 años de experiencia en el ámbito de la salud, ha reflejado en un artículo el valor educativo en el uso de la tecnología que supone el proyecto, e incluso, no hace mucho, hasta el alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, D. Augusto Hidalgo, nombró a Alfonso Aguirre 'Mithy', hijo predilecto de la ciudad. En su discurso de la entrega de premios, el alcalde dijo lo siguiente: "Alfonso Aguirre, joven jugador profesional de videojuegos, representa una puerta hacia el futuro, un camino por el que avanzar en una ciudad que ofrece un amplio potencial para el desarrollo de nuevas tecnologías". Estas palabras sí se corresponden más con un alcalde propio del siglo XXI. El pavor a lo desconocido se supera explorando, informándose y conociendo, no huyendo de vuelta a la zona de confort.

Me gustaría ver sus caras cuando se percaten de que el mundo se encuentra bajando inexorablemente por un tobogán de cambios; que en un futuro próximo, la gran mayoría de las profesiones, incluidas las suyas, no serán tal y como las conocemos hoy, que estarán sin duda ligadas a la tecnología y al mundo digital, y que, aunque parezcan no saberlo, los jóvenes ya juegan cada día en sus casas, y lamentablemente, en muchas ocasiones sin el control de sus padres, que no cuentan con las herramientas necesarias para lidiar con un problema ajeno a su generación y que puede que no comprendan.

Son muchos los padres y madres que, ante el desconocimiento de este nuevo deporte electrónico se preocupan, pero el proyecto educativo de la liga iba a ser un instrumento hecho a medida para que estos chicos y chicas, y sobre todo sus familias, pudieran enfrentarse a esta situación. Imagino que estos señores pensarán que los jóvenes que hacen mal uso de las nuevas tecnologías como las redes sociales, o abusan de los videojuegos, aprenderán de repente a controlar la situación en un arrebato de madurez, sin que nadie les oriente, ¿no? Al menos me gustaría felicitar a los centros escolares que, de manera voluntaria, tomaron la decisión de acompañar a sus alumnos para vivir esta realidad digital.

En primer lugar se afirmó que la liga sería el estandarte de misteriosos intereses empresariales y conspiraciones políticas, para después pasar a decir que no era más que la promoción indiscriminada de los videojuegos, ahora algunos de ellos dicen apoyar los videojuegos por ser industria. Igualmente, ¿de qué intereses ocultos hablan cuando en todo momento se ha fomentado la participación de los padres, y se han creado sesiones de formación destinadas a ellos, para que les ayuden a conocer mejor la realidad en la que se encuentran sus hijos e hijas?

Además, siento decirles que la liga implicaba 1 hora de juego a la semana, sí, así es, 1 hora de juego en horario extraescolar a la semana y no dentro de las aulas. No sería muy descabellado afirmar que la gran mayoría de los jóvenes pasa bastante más de una hora, probablemente de forma diaria, jugando a videojuegos. Durante esta hora los jóvenes iban a ser tutelados, controlando a qué y cómo jugaban, y velando por un correcto comportamiento y la adquisición de valores. Los gamers seguirán jugando porque es su realidad, es completamente ilógico privarles de buenas condiciones socioeducativas en la práctica de los deportes electrónicos, una práctica que instituciones públicas y deportivas ya organizan con total naturalidad.

La liga escolar iba a ser una actividad en la que los centros, alumnos y profesorado participarían voluntariamente, el alumnado seleccionado tendría que estar formado por chicos y chicas que ya jugaran, y dentro de equipos mixtos para fomentar la igualdad. Y no se quedaba solo en eso, iba a incluir talleres constituidos por una hora de ejercicio físico y otra hora de formación, destinados a enseñar a los jóvenes a evitar graves peligros como el ciberacoso, la prevención de tecno-adicciones, la igualdad de género en entornos digitales, la higiene postural, hábitos de vida saludable, la regulación emocional, evitar la discriminación, etc.

No obstante, y tras todo lo expuesto, lo que estos señores argumentan es que los videojuegos de competición fomentan la agresividad, la discriminación y el sedentarismo, e incluso que, si se practican los eSports, se puede acabar en una silla de ruedas, que dejando a un lado el mal gusto de tal afirmación, es de las mayores chorradas que he leído en bastante tiempo. Soy jugador profesional de eSports así como enfermero, del ámbito de la salud, y ni soy obeso, ni fomento la vida sedentaria. Hago ejercicio físico con regularidad, un hábito que precisamente adquirí mientras buscaba optimizar mi rendimiento en los deportes electrónicos. Sin embargo, nosotros los gamers, les agradecemos su preocupación por nuestra salud y educación, pero somos gente normal, y que usemos el ordenador o una consola no implica que no podamos realizar actividad física, que estemos locos, ni que seamos unos adictos.

Es siempre necesario y agradable llegar al consenso, pero aquí no se ha hablado de consenso en ningún momento, sino de abortar una iniciativa por todos los medios y desde antes de su comienzo. Es simple y llanamente una caza de brujas. Sin duda hay gente que no tendría reparos en quemarnos en la plaza pública, y que además nos intentarían convencer de que lo hacen por nuestra propia salvación.