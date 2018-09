Transparencia en los exámenes

Los primeros de la clase, aquellos, se sabía que eran los más listos porque en los exámenes, aquellos, nadie que no fuera el maestro cuestionaba las notas que daba. Él era el único para calificar. Sus decisiones eran ley. Era respetado y no se asomaba duda alguna respecto a su imparcialidad en la corrección de los trabajos del alumnado. El profesor aquel no permitía intromisión de ningún género. Guardaba los exámenes de sus alumnos en archivadores de los de entonces. No se perdía ninguno. El sistema era infalible el de antes: archivadores de cartón de la A a la Z. De aquellos profesores entre los muchos recuerdo a don Gregorio, profesor de un pueblo rural, interpretando el papel Fernando Fernán Gómez en la magnífica película La Lengua de las Mariposas, drama de ficción de una realidad plástica en el curso primario, recién comenzada la Guerra Civil en España (real). Han pasado ochenta y dos años de la contienda y si hurgásemos en los archivos de los pueblos reales aparecerían todos los exámenes originales, salvo los destruidos intencionadamente. Que ocurre al cabo de tantas décadas y con la inmensidad de tecnología disponible para que hoy haya exámenes que no aparezcan, exámenes con notas alteradas, exámenes firmados por profesores que no reconocen su firma, exámenes de doctorados con sombras de plagio. Pues ocurre que se ha perdido el valor primitivo de la enseñanza. Los cánones del estudio con las imperfecciones de antaño se han convertido en pasillos en los que cada uno circula sin ningún orden, en los que los codazos acaban tumbándote. Ocurre que la corriente de los privilegios sigue un cauce de encharcamientos de aguas mal olientes que surcan los Campus Universitarios, llegando a los despachos de rectorados y por efecto salpican en las aulas. Nunca es tarde para la enmendada, le diría el profesor a Moncho, uno de sus alumnos en la película.