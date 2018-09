España demostró ser más equipo

D ebutábamos contra un rival conocido en partidos de preparación, que había costado Dios y ayuda para derrotar con diferencias mínimas in extremis. Típico partido trampa, pero la conclusión es que España es mejor equipo que Japón. No solamente en apariencia, tomando como referencia, altura, volumen o envergadura, sino que la selección de Mondelo es más profunda y versátil, tiene más cantidad de soluciones. La mayor virtud del equipo asiático es el tiro de 3 puntos, por eso se estructuran con cinco amenazas exteriores que condiciona la defensa al balón y hace dudar en las ayudas. El resultado es que se generan muchos espacios que saben culminar penetrando de manera muy efectiva. Además de esto, van alternando las defensas. Individual, mucho tiempo 3-2, un rato 2-3 y zona press después de tiro libre, limitando la cancha y saltando al 2x1 tras sobrepasar el medio campo. Es un equipo difícil para cualquier rival. Las nuestras dominaron el rebote, por eso eché en falta más contraataque. Los que hubo fueron con demasiado bote y poco pase.

Estuvimos irregulares en nuestro ataque. Algunas veces por falta de ritmo, otras por malas lecturas y sobre todo contra zona 3-2 no aprovechamos la línea de fondo, no nos situamos a la espalda de las defensoras de segunda línea y llegó muy poco el balón a las esquinas para hacerles salir de la pintura. Contrarrestamos los déficit con combinaciones entre pívots y con derroche de calidad individual.

No necesitamos la mejor versión de Alba Torrens, dosificada por el seleccionador, un buen gestor de campeonatos de este tipo. Me gustó Ouviña. No siendo una base pura, siempre garantiza un nivel alto en defensa. No maneja el equipo ni el partido como Palau, pero ayer estuvo sembrada cara al aro y en toma de decisiones. Esta es una buena noticia ante la ausencia de Silvia Domínguez que no participó en el partido. Mención aparte merece Xargay. Es para mí la jugadora más importante del equipo. Por su momento, su extraordinaria versatilidad y porque no es la mejor en nada, pero es capaz de hacer de forma notable, de todo.

Esto acaba de empezar...