Descubriendo la tele

El pasar mucho tiempo en salas de esperas y esta vez en la de los hospitales canarios te obliga a descubrir muchas cosas. Lo primero que descubres es la tremenda paciencia que tienen los usuarios del Servicio Canario de Salud. Pero hoy hablaré de lo que se descubre escuchando programas de la TV. Sobre todo en esos momentos de espera en las salas condensadas de esperanzas y entre libro y libro. Se oye de fondo el sonido del monitor de TV. La mayoría de programas, enlatados. Simplones. Borreguiles. Donde se les oye gritar. A veces escuchas diálogos escandalosos. Y piensas: hay que ver todo lo que me pierdo por no tener tele en casa.

Una señora me hace una pregunta sobre alguien que está hablando. No tengo ni idea y me mira extrañada. Parece como si tuvieras obligación de saber quién es el fulano que acaba de salir en pantalla y que lloraba mucho por no ser el mejor de yo no se qué cante, u otra que va contando burradas de su ex y mientras lo hace otros la jalean y hacen mamarrachadas. Estas cosas entretienen. Como ver saltar a la esposa de un jugador del Madrid de silla en silla, mientras que el público le aplaude. Y cambian de cadena y en esa aparece otro presentador , esta vez sin hormigas -se trata de ese presentador que me plagia los tirantes- y en este programa que presenta esta vez lo oigo mofarse de un difunto, que lo representa con un muñeco, aparenta de cera, y dice que es una broma, una parodia de uno que fue dictador en este Reino hace mucho tiempo. Y seguimos escuchando esta vez otra que presenta un informativo y en la noticia espeta que encontraron un cadáver muerto - mi madre- imaginen la noticia si lo encuentran vivo. Y tan pancha. Otro que llora porque cerraran su restaurante por la cochambre que tiene en la cocina, pero que está contento porque un día cenaron unos jugadores de fútbol muy importantes y por ese motivo no cerrará y seguirá adelante. Y ya por último, cierro anécdotas, con la de dedicar 8 minutos de informativos a contarme que Epi y Blas eran pareja. Pero si eso ya lo sabía yo desde hace 40 años.

En fin, es fantástico este invento para evaluar el tejido social, que se hace patente con solo dedicar unos minutos a observar estas cosas. Y con un poco de paciencia más te das cuenta de las esferas de actuación de individuos y de los grupos sociales y de cómo entretienen a las masas. Así de claro.

Como habrán observado me he convertido en consumidor de tele por imposición. Otra cosa no tenía. Insistí en mi costumbre de leer, pero ya tiene uno su edad y cuando los ojos no pueden, pues no pueden. Te quedan pocas opciones. O miras a la tele, mientras sigues esperando o cuentas los azulejos del cubículo donde esperas y de camino te preguntas cuándo fue la última vez que limpiaron esas juntas tan mugrientas. Así que resignación y de camino te lo pasas bien.

De camino también, y por defecto profesional y por eso de que la cabra tira 'pal' monte te planteas y reflexionas sobre las controversias jurídicas que surgen en cuanto a la libertad de expresión y su uso en este Reino. Su evolución. Su trayectoria desde el 78 hasta nuestros días. Y lo que nos contaban antes los altos tribunales y lo que se permite ahora por estos usos sociales. Y primero me lo pregunto y cuestiono en referencia a la acción humorista o presentador, o cantante o actor -la verdad que no sé qué es-, pero lo cierto es que lo veo y escucho mofarse de un difunto en un programa que parece que esta en horario infantil. Y también veo a otro que parece que es actor, y delante de las cámaras espeta que no irá a la citación para presentarse ante un juez y que si el juez quiere que se presente, para eso tendrán que detenerlo y que pasen a detenerlo en el teatro, que él pasa de ir y que ese papel del juez se lo pasa por los... Y todo esto se quiere normalizar y hacer como que no pasa nada.

Después he tenido noticias de que compañeros míos han iniciado acciones judiciales contra unos y otros contra otros. Más demandas, más denuncias, más papel en los juzgados, para que también esta vez decida el poder judicial de lo que debe ser y de lo que es. O al revés. Yo ya no sé.

Y acabamos con otra inundación procesal del sistema además de estar inundados de legislación -que no se cumple-. Y seguimos con la costumbre de judicializarlo todo, hasta el pensamiento. Y eso es grave.

Juan Inurria.

Abogado @juaninurria