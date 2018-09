Sin complejos para emprender

Las mujeres empiezan a crear ya más empresas que los hombres en la comunidad, según certifica la Encuesta de Población Activa (EPA). El autoempleo femenino ha avanzado un 8% en el último año y un 6,7% entre los varones. La tendencia hacia la paridad de género en la actividad emprendedora evidencia la progresiva y plena integración de la mujer en el mundo del trabajo. Un dato positivo que podría serlo aún más si los canarios, mujeres y hombres, nos despojásemos de nuestros complejos a la hora de montar un negocio. El temor al fracaso y la escasa confianza en nuestras propias capacidades actúan todavía como un potente inhibidor. La realidad, sin embargo, demuestra una y otra vez que hay mucho recelo sin fundamento que hay que combatir. Y que las administraciones deben coadyuvar con mayor énfasis a su viabilidad, abriendo puertas para crecer. Porque se puede hacer mucho más.

La última vez que el informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) -la red mundial más importante sobre emprendimiento- fijó su atención netamente en Canarias, las Islas aparecían como la comunidad autónoma con más emprendedores potenciales a nivel nacional, un 11,67% del total de la población entre 18 y 64 años. La tasa de emprendimiento en fase inicial, en el arranque de las empresas, era del 7% y el Archipiélago aparecía en el cuarto lugar del ranking. Han pasado desde esos números cinco años, pero poco se ha cerrado desde entonces el agujero negro que engulle a gran parte de esos proyectos. El GEM 2017-2018 señala que menos del 5% de las empresas se consolidan en las Islas, una de cada veinte. Solo Andalucía, Ceuta y Melilla acompañan a Canarias en el tramo más bajo.

La tasa de emprendimiento en el Archipiélago es elevada. Ese 7% del año 2013 dibuja un contexto en el que un número elevado de isleños están dispuestos a arrancar por sus propios medios. Sin embargo, la falta de conocimientos o de financiación se revelan en muchos casos escollos insalvables. De nada sirve ese porcentaje que se sitúa entre el 6,2% de la media estatal y el 8,1% de la europea si a la postre cristalizan una escasa parte de las empresas que se ponen en marcha.

Canarias posee recursos excepcionales como punto de partida. Naturales, para la experimentación y la conservación, o fiscales, para la atracción de socios inversores. A ellos se une el liderazgo en un sector como el turismo que, en plena madurez, afronta el desafío tecnológico como uno de los retos a afrontar de manera ineludible para no perder cuota de mercado. Sin embargo, hasta la fecha los emprendedores no han logrado aprehender esas oportunidades con la claridad que se haría en polos inversores del continente.

Una lástima teniendo en cuenta que las Islas están en el grupo de cabeza en estudiantes que aspiran a montar un negocio. Los universitarios que quieren emprender multiplican por 2,4 a los que desean ser funcionarios. Un 28,4% de quienes estudian en los campus universitarios canarios confiesa tener alguna inquietud emprendedora, casi diez puntos más que la media estatal, según el estudio Educa 2020 sobre liderazgo emprendedor e innovación en la universidad española. Los datos sitúan a los jóvenes canarios entre los mayores emprendedores de España. También el índice que mide el reconocimiento propio del talento y las aptitudes para crear una empresa está en Canarias por encima del nacional.

Los campus universitarios sostienen que ya forman a los alumnos para el emprendimiento y la tendencia cala. El factor determinante del emprendimiento es la formación. Cuando se trata de invertir hasta lo que no se tiene en la materialización de un proyecto empresarial resulta indispensable que la persona tenga la convicción de que se encuentra en posesión de los conocimientos y habilidades imprescindibles para salir airosa. Incluso aunque el final del camino resulte incierto. Canarias es la decimotercera comunidad autónoma por población activa con formación superior (32,6%), empatada con Murcia, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Una clasificación que puede responder a la escasez de proyectos emprendedores que acaban en éxito. La actitud, la autoestima y la confianza parecen estar conseguidos. Cierto es que como resultado de la crisis muchos ciudadanos se vieron abocados a capitalizar la prestación por desempleo para invertirla, prácticamente por la obligación de dotarse de un futuro, en una empresa que desde el primer día tenía los días contados. En estos casos pudo ser la ausencia de capacitación el lastre que no pudo soltarse. No obstante, es positivo que la prudencia sea una característica bien administrada, es decir, que la ausencia de miedo paralizante, que no moderado y protector, sea absoluta.

En un reciente viaje a Londres, el presidente canario, Fernando Clavijo, tuvo la oportunidad de reunirse con isleños que prestan su talento a multinacionales que están instaladas en la capital británica. A cada paso, se puede encontrar a un ciudadano del Archipiélago dotado para la concreción de ideas de alto valor innovador que ha sido absorbido por una gran empresa. Por ello resulta del todo vital el despegue del emprendimiento, la generación de ecosistemas que muestren a los egresados o ciudadanos de cualquier rango académico la posibilidad de triunfar en y desde las Islas. Será entonces cuando esas empresas aparezcan como socios inversores de los proyectos que aquí se gesten. El talento canario busca fuera las oportunidades laborales que no encuentra en casa. Muchos querrían volver, montar aquí sus empresas y que su talento revierta en el desarrollo de la comunidad que los formó.

Emprender puede ser una salida natural a los estudios, y no solo a los de base tecnológica. Pero para ello hacen falta administraciones que allanen el camino y que se mantengan los niveles de canarios sin complejos dispuestos a emprender. Poderes públicos que les ayuden, porque hay caminos para hacerlo sin caer en la subvención fácil. Propiciando un entorno favorable que estimule estas pequeñas iniciativas empresariales y que las haga viables y eficientes. Para que los emprendedores puedan tejer negocios que se consoliden y se hagan competitivos. Esa es, en definitiva, la meta.