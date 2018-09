El horizonte en el retrovisor (1)

A Pedro Quevedo se le ocurre decir que está a favor del puerto de Agaete -después, obviamente, de deplorar del Gobierno coalicionero- y le achicharran los rayos de la indignación popular por ese hediondo material conductor que son las redes sociales. Alguien le llama "traidor". Otro le tacha de elitista, porque ya se sabe que las élites se pirran por los puertos porque son la única infraestructura disponible para atracar sus yates. Y muchos insisten en que los fondos para el puerto de Agaete se deberían gastar en los sistemas públicos de sanidad y educación. Porque por muy sorprendente que parezca muchísima gente está convencida que basta con subirle los impuestos a una docena de grandes empresas -en Canarias no hay más- y todos tendríamos un hospital completo en el barrio y unas universidades gratuitas donde asistiría Noam Chomsky para disertar sobre gramática generativa e invitarnos a unas cañas. Alguna vez habrá que investigar la relación entre la despectiva desconfianza de ciertas izquierdas hacia todo lo que huela a negocio y beneficio empresarial y el supino desdén por el trabajo y el comercio -ocupaciones propias de villanos- de la nobleza española, desde los modestos hidalgos hasta los manirrotos duques.

Supuestamente la crisis económica que eclosionó en 2008 terminó, ha terminado o está a punto de hacerlo. En realidad lo que ya se ha producido es una mutación socioeconómica fruto de un acelerado proceso de devaluación interna: estancamiento o disminución de los salarios, aparición de los minijobs y el precariado, recortes presupuestarios. Los menores costes laborales y las reformas legislativas supusieron sueldos más bajos y erosión de prestaciones, gracias a los cuales se incrementaron las exportaciones. Salvo para el funcionariado, hoy se vive peor e instalados en una inseguridad angustiosa. Pero esta crisis larga y devastadora, que arruinó cientos de empresas y llevó el desempleo en las islas a cotas superiores al 33% de la población activa (aun hoy supera el 20%, el doble que en 2006) y que ha evidenciado las inoperancias del sistema institucional y las fragilidades del modelo económico no ha servido que los poderes públicos, las élites políticas y empresariales ni el conjunto de la sociedad civil asuman la necesidad de reformas y cambios que inevitablemente deben consensuarse.

El Gobierno de Fernando Clavijo, siguiendo la estrategia política tradicional de Coalición Canaria, ha negociado con Madrid y lo ha hecho con éxito, con la aprobación de un nuevo REF desconectado del sistema de financiación autonómico, la recuperación actualizada de convenios de inversiones y aumento de partidas en los presupuestos generales del Estado. No es un resultado menor ni marginal si se tiene en cuenta el contexto político, pero este conjunto de logros y oportunidades está condicionado por una coyuntura política muy volátil en España y en medio de una crisis territorial no resuelta y que puede exasperarse de nuevo en los próximos meses. Lo que no existe, ni dentro ni fuera del Ejecutivo regional, es una reflexión propositiva de carácter estratégico sobre el futuro del país. Por supuesto que se han sucedido documentos, simposios, congresos, reuniones, planes, propuestas y conferencias que rápidamente son olvidadas y no tienen continuidad ni seguimiento sistemático. En realidad se añora y se publicita un regreso imposible a los éxitos del pasado. Se pisa suavemente el acelerador observando un futuro reflejado en el retrovisor. Luego están las incansables chisteras planificadoras y tecnocráticas, cuyo mayor ejemplo sombrerero está en el Cabildo de Tenerife, y no únicamente en los últimos años. El Cabildo Insular lo ha calculado todo, lo ha planificado todo y lo tiene todo previsto, incluidos los anclajes de un nuevo modelo económico que los más de 90.000 tinerfeños desempleados -más de la mitad de larga duración- son incapaces de imaginarse. El cambio de modelo de desarrollo se ha convertido en el bicho mitológico más citado en el discurso público canario y todo el mundo tiene uno en el bolsillo: Carlos Alonso rodeado de retortas normativas en su despacho, Noemí Santana soñando con exportar energía eléctrica gracias a los paneles solares, la pibada de Ciudadanos, simplemente, bajando impuestos. El problema de todos estos animalitos es que mueren si les toca la luz del día.

www.alfonsogonzalezjerez.com