Hace cuarenta y tres años, llovía un poco, tomé un tren en la estación de La Coruña para viajar a Santiago. En aquel entonces, el viaje podía durar una hora, dos, no se sabía: solo setenta quilómetros, pero vía única, paradas en todas las estaciones y apeaderos. Tenía diecisiete años recién cumplidos y mi viaje era muy importante. La noche anterior, mi padre me había entregado un sobre con cinco mil pesetas; casi cuatro mil eran para pagar la matrícula en la Universidad de Santiago, facultad de Filosofía, el resto, "viático para el viaje" me dijo. Recuerdo con nitidez aquel estreno en el viejo edificio de la universidad compostelana, frente al restaurante El Asesino en el que comería dos veces con un nieto de Valle-Inclán. Pero recuerdo con mayor fuerza a los profesores que tuve en aquella facultad: Guillermo Domínguez (Historia de la Filosofía I) Luis Villegas (Lógica) López Nogueira (Fundamentos Biológicos de la Personalidad) Esperanza Guisán (Ética) José Luis Rodríguez (Historia de la Filosofía II)? Excelentes. Después vino Barcelona, otro setiembre, 1978, una entrevista con Jordi Marsal, a la sazón coordinador de la sección de Filosofía de la Universidad de Barcelona, para confirmar la convalidación de mi primer ciclo compostelano y el acceso al segundo barcelonés (las asignaturas no coincidían) ya de completa especialización, filosofía pura, como se decía entonces. José María Valverde, Ramón Valls, Jesús Mosterín, -Miguel Morey, Rafael Argullol y Manuel Cruz recién estrenados- Jacobo Muñoz y Emilio Lledó a punto de irse a Madrid, Xabier Rubert de Ventós y Eugenio Trías? Creo que durante cinco años recibí docencia de los mejores profesores y, además, éramos pocos alumnos, catorce en Santiago y cuarenta como máximo en alguna asignatura en Barcelona, si no, diez o doce. Mis cinco años universitarios son la etapa más transcendente en la formación de mi personalidad, en el aprendizaje del conocimiento de las cosas, de los conceptos y de las personas. Sin ellos no hubiera podido moverme torpemente por la vida profesional y personal, sin ellos no sabría lo poco que sé y lo mucho que ignoro. Sin ellos no sería capaz de decirle a mi hijo cada mañana, cuando va al colegio, "diviértete y aprende" Por eso y por mucho más, me enfurece el daño que periodistas y políticos le están haciendo a la universidad española. Habrán tenido malos profesores, si los tuvieron.