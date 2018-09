Trucos y retóricas de la exasperación

Escucho a una palurda - sospecho un cargo público de izquierda- hablar de la "mayoría espuria" del PP en el Senado. Es una expresión que ha hecho fortuna en las últimas semanas. Que la mayoría del PP en el Senado sea "espuria" y la que votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados sea democráticamente sanísima y resplandecientemente legítima, cuando ambas cámaras fueron elegidas el mismo día, resulta una sandez grotesca. La mayoría del PP es espuria porque, obviamente, son de derechas, y la derecha es espuria como Belén Esteban es rubia de bote: por fatalidad ontológica. Toda esta dignidad democrática se muestra muy frágil cuando se le somete a una prueba hipotética. Si la situación fuera a la inversa (una derecha minoritaria con apoyos en el Congreso y una izquierda con mayoría absoluta en la Cámara Alta) los senadores progresistas serían la última trinchera de la legitimidad democrática.

El Gobierno no aplica ningún programa. No puede. Cuenta con un pequeño grupo de 84 diputados y los que invistieron a Sánchez solo les interesaba echar al PP del poder. El Ejecutivo salta entre improvisaciones, operaciones de marketing y exhibiciones de buenismo a veces patéticas -esas bombas que no matan a ningún inocente- sin otro objetivo de su supervivencia inmediata. Ahora los socialistas intentan burlar la ley de Estabilidad Presupuestaria -de carácter orgánico- a través de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que supuestamente se orientaría a conseguir fondos financieros para la lucha contra la violencia machista. Es una maniobra bastante impresentable y de muy dudosa constitucionalidad. Sería estupendo que el PSOE consiguiera aprobar unos presupuestos -con la única novedad de incrementar modestamente el gasto social- y el TC sentenciara el próximo año que este golpe filibustero no respeta el orden constitucional. Sánchez insiste: si saca adelante unos presupuestos puede llegar al menos hasta el próximo otoño. Si no es así tendrá que convocar elecciones antes de medio año. O arriesgarse a llamar a las urnas en coincidencia con las locales, autonómicas y europeas. Me temo que la decepción de los votantes está a la vuelta de la esquina y que el PSOE pagará muy caro la ambiciosa intrepidez de su secretario general.

Por supuesto desde la derecha (la nueva y la vieja) solo puede esperarse la advertencia apocalíptica, los argumentos ad hominen, la obsesión por la tesis doctorales, el desgarro de la patria, la difusión incansable de lo que Sánchez prometió a los independentistas catalanes a cambio de vivir en La Moncloa. Este ambiente asfixiante y estúpido, esta exasperación del enfrentamiento como única retórica política permisible hasta llegar a la criminalización del adversario alcanza a todos los niveles. Fernando Clavijo, por ejemplo, es un traidor, un cínico, un cobarde porque prefiere que se convoquen elecciones generales cuanto antes, al menos según Román Rodríguez, cuando lo que debe desear un canario de bien es esperar a que se apruebe el nuevo Estatuto de Autonomía. Se prescinde programadamente del principio de realidad y así tiene uno que escuchar las denuncias de Ángel Víctor Torres sobre el bajo nivel de inversión educativa que padece en Canarias, cuando su antecesor en la dirección del PSC-PSOE, José Miguel Pérez, fue vicepresidente y consejero de Educación y Universidades del Gobierno autonómico entre 2011 y 2015. Me parece improbable que esta efervescencia narrativa, esta efusión de sentimentalidad política con sus buenos y malos, con sus liberadores y sus camorristas, no termine de pasar factura a la democracia como ficción simbólica ampliamente compartida. La gente se cansará de todo esto cuando compruebe que su vida es cada día más dura, más pobre, más jodida, con o sin Estatuto de Autonomía, con o sin 5.000 millones de euros más para políticas sociales y asistenciales, con o sin políticos con doctorados postizos, con o sin banderas españolas o esteladas. Lo que vendrá entonces viene de la oscuridad y tal vez nos oscurezca a todos.

www.alfonsogonzalezjerez.com