Tener rutinas no implica vivir en la monotonía

Parece que los psicólogos respecto a rutinas, hábitos y salir de la zona confort, nos contradecimos y donde decimos "digo" acabamos diciendo "Diego", pero no es así.

Son dos los aspectos que me gustaría explicar en el artículo de hoy.

1. Por un lado, los psicólogos recalcamos la importancia de aprender a arriesgar y, sobre todo, de aprender a manejar las emociones que aparecen cuando salimos de la zona confort. De esta manera, no será el "miedo a sentir" lo que nos impida avanzar, progresar, alcanzar un logro o un cambio en un determinado momento. Se trata de aprender a gestionar unas emociones que pueden resultar incómodas, entendiendo que salimos de una zona que conocemos a la perfección y donde tenemos todo bajo control. Está claro que para nuestro crecimiento personal es necesario salir de esta zona. Si queremos conseguir un resultado diferente tendremos que hacer cosas diferentes, lo que conlleva, en muchas ocasiones, dejar atrás la comodidad de tenerlo todo controlado. Aun así, aunque no quisiéramos abandonar esta zona de comodidad porque somos felices en ella, no debemos olvidar que la vida es un continuo cambio, por lo tanto vamos a tener que enfrentarnos en muchas ocasiones a la aceptación y adaptación de nuevas situaciones, y esto significa tener que salir del confort.

2. Por otro lado, es muy importante diferenciar "una vida monótona" de lo positivo que resulta añadir rutinas a tu vida. Añadir a nuestro día a día ciertos hábitos, rutinas, rituales o como quieras llamarlo, puede hacernos la vida más sencilla y ayudarnos a sentirnos mejor.

No se trata de tener una vida totalmente estructurada y controlada hasta caer en la monotonía. Se trata de tener una estructura fija, pero que al mismo tiempo contenga "aire" para dejar que otras cosas sucedan y permitir cierta flexibilidad ante los cambios imprevistos.

"Improvisar constantemente" en un mundo donde nos enfrentamos a un bombardeo por exceso de opciones disponibles ante cualquier decisión, puede resultar agotador, provocar estrés y lo que los psicólogos llamamos "fatiga de decisiones". Improvisar no significa actuar sin pensar, sino reflexionar y valorar sobre lo que es mejor hacer en cada momento. Hacer esto de manera constante, agota.

Está claro que la desorganización genera estrés y ansiedad. Sin embargo, tener hábitos nos da sensación de orden en nuestra vida. Ya sea ir al gimnasio determinados días a determinada hora, o ciertos rituales como por ejemplo, nada más levantarte tomarte un café mientras lees el periódico, o a las 22:00 horas apagar el televisor, lavarte los dientes e ir a la cama para dedicarle media hora a la lectura antes de dormir. Al crear una rutina en tu vida, gestionas mejor tú tiempo y ahorras energía para ser espontáneo.

No olvides que la energía con la que te levantas cada día es limitada y no se acumula. Si no tienes una idea general de cómo va a ser tu día, no sabrás como distribuirla.

Tamara de la Rosa.

Psicóloga

tamaraconsulta@gmail.com