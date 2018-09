La velocidad y la vida

Le habían retirado el carnet de conducir por seis meses, por la pérdida de todos los puntos. Él se consideraba un buen conductor, la mayor parte de las quitas eran por excesos de velocidad en vías de doble carril, en autopistas. En las ciudades, cascos urbanos de cualquier barrio, en carreteras secundarias de la perisferia, mantenía una escrupulosa disciplina, sólo en una ocasión se pasó en 20 kilómetros por hora la señalización, el radar lo grabó y le quitaron dos puntos. Nunca le habían inmovilizado el coche, lo hacen cuando se conduce temerariamente y se comprueba que el causante es el alcohol o las drogas. Ni bebía ni consumía estupefacientes. Hasta que no empiece a tener puntos, el coche no lo toco, se decía. En casa conocían la situación y sabían conociéndole que cumpliría la sanción. El coche lo cogía por necesidad, la distancia hasta el trabajo era de 55 kilometros. Por el pueblo pasaba el coche de línea pero no le cuadraba la frecuencia con la que pasaba por el pueblo, para llegar a su hora. La dirección de la empresa al conocer lo ocurrido le ajustó los horarios con los del coche de línea, hasta que pudiera usar el suyo. La información que tenía de la DGT le permitiría conducir en un par de días. Estaba con tantas ansias, era tanto el tiempo, que se dijo, mañana voy al trabajo en coche, extremaré las precauciones, total por un par de días. A los pocos kilómetros de entrar en la autovía observa un guardarraíl roto por un impacto. En el barranco de pocos metros se ve un coche y en su interior dos personas una de ellas en una silla de bebé. Desciende, primero saca al pequeño en su silla y seguidamente a la mujer, ambos están con vida, pero desconoce el alcance de las heridas. Sin dudarlo un segundo, emprende una veloz carrera hacia la ciudad, adelanta a varios vehículos como hasta entonces no lo había hecho. Su instinto y su razón eran sus guías, había que llegar cuanto antes. Ese día no fue a trabajar y al día siguiente le llamaron del hospital. Le esperaba la policía, el doctor le comunicó que había salvado dos vidas. El agente de la DGT presente le entregó los puntos de las sanciones.

Teófilo Pérez Campuzano