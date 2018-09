Darth Vader no reconoce nada

La comparecencia de José María Aznar en la comisión de investigación sobre la financiación ilegal del PP fue terrible y no exacta únicamente por culpa del expresidente. Ya se sabe que Aznar es un pequeño monstruo provinciano enamorado de sí mismo para el que el concepto de responsabilidad política es una hilacha de carne enemiga pegada a los incisivos. Aznar no estaba dispuesto a reconocer absolutamente nada, aunque presidió el PP entre 1990 y 2004, cuando se articuló e institucionalizó el sistema de financiación de la organización conservadora -al menos en delegaciones tan potentes como Madrid y Valencia- gracias a la hacendosa labor de sus tesoreros, Rosendo Naseiro, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, los tres imputados por casos de corrupción -también lo ha estado, por cierto, el antecesor de Naseiro, Ángel Sanchis-. Seguro que Aznar no encuentra nada raro en que hayan sido imputados todos los responsables de la gestión de las perras en el PP en los últimos treinta años, pero no se lo pudimos oír, porque nadie se lo preguntó. Los genios parlamentarios estaban demasiado ocupados en disfrutar con su enfrentamiento con el Gran Satán como para ser mínimamente responsables y eficaces.

Sí, estaban fascinados. La expectación de Simancas, Pablo Iglesias o Gabriel Rufián era muy evidente. La sala de la comisión parlamentaria se trocó en una convención de Star War donde entró, con los sones de la marcha imperial como música de fondo, un Darth Vader de maldad resplandeciente. Pillé a Pedro Quevedo un par de veces observándolo con la boca abierta. Por el amor de Dios. Existe. Aznar existe. Cuéntanos, Vader, oprobioso lacayo del Emperador, qué hiciste con la princesa Leia, es decir, con la democracia. Y así más o menos todo el rato. Aznar era el privatizador de las grandes empresas estatales para repartirlas entre sus amigotes, el corresponsable de los cientos de miles de muertos -¿o fueron millones?- de la guerra de Irak, el cómplice de los peores chistes de George Bush, el resurrector del nacionalcatolicismo, el que casó a su hija en El Escorial en una ceremonia trufada de ladrones y criminales. La requisitoria era tan intensa que ordenar o tolerar la financiación irregular de su partido casi terminaba reducida a una insignificancia. Aznar se portó como le exigían: le explicó a Simancas que tenía una espada láser más larga, le dijo al padawan Rufián que buscaba un golpe de Estado para instaurar la República y le espetó a Iglesias que toda la Fuerza se le iba por la boca. Aznar estaba cómodo, satisfecho, encantado.

Mientras transcurría este episodio histórico los socialistas ultimaban una enmienda a la ley sobre la formación de los jueces para mejorar la lucha contra la violencia de género en la que incluye un cambio en la ley de estabilidad presupuestaria que elimina la capacidad de veto del Senado. En tres días el PP llevará esta maniobra en el Tribunal Constitucional pero el PSOE seguirá negociando los presupuestos con Podemos y si consigue cerrar un acuerdo deberá negociarlo, a su vez, con los independentistas catalanes, el PNV y los nacionalistas canarios. De acuerdo: debemos asumir que la fragmentación político-electoral exigirá diálogos simétricos y asimétricos y consensos contorsionistas. Pero tal vez sea demasiado. La democracia representativa seguramente debe ser de plástico moldeable, pero no de plastilina.

