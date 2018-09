Estaba sentada en una trona chiquita, los ojos muy negros. Miraba con curiosidad a todos lados. Iba descalza, el pelo tieso y un mechón ingobernable sobre la cabeza. Era menuda, muy menuda. De pronto me descubrió en la silla de al lado y me sonrió. Le sonreí y me mandó un beso volado. No tuve más remedio que acercarme a la mesa donde desayunaba con sus padres. Era una niña feliz. No tenía diez meses y sabía sonreír y dar besos volados y el padre, orgulloso, añadió "y ya cuenta hasta tres". Pensé que era un milagro de niña y un milagro de padres. Los tres pasaban una semana de vacaciones en un hotel encantador de Agaete, en Gran Canaria, el Hotel Puerto de Las Nieves. Era la hora del desayuno y yo leía la prensa. Malas noticias para los niños del mundo, había pensado minutos antes. Abusos, violaciones, torturas, esclavitud. Todo era oscuro y repugnante.

Entonces fue cuando ocurrió ese pequeño milagro que te devuelve la alegría y la fe en la humanidad. No fueron las condenas de la iglesia, el perdón y la misericordia que reclamaba el Papa. No fue la justicia buscando a los criminales y a los pederastas que los violan y destruyen su infancia para siempre. Fue aquella niña la que me dio un soplo de aire limpio. La niña feliz no llevaba zapatos ni pendientes ni lazos ni lacitos ni flores de algodón o de plástico en la cabeza. Sin trabas, sin falsas diademas de colores que le ocuparan el pelo, sin adornos, sin cargas. La niña bebía zumo de naranjas. "Ella bebe sola" me insistió el padre. Miré a la madre y me sonrió igual que la niña. La madre era otra niña pequeñita y risueña.

Y entonces, me di cuenta: la niña era feliz y era especial. La madre y el padre eran la causa de su inteligencia, su libertad y su alegría. Pensé en su primer cumpleaños sin hadas ni tronos de princesa, sin trajes de tul color rosado ni pasteles rosados ni payasos de trapo y cartulina. Sin tartas de cuatro pisos y caramelos en forma de ranas, peces, enanos o dragones. La niña no jugaría con otros niños coronados de papel celofán ni daría vueltas en un carrusel de caballos azules. La niña sería feliz jugando los tres en el suelo de una casa cualquiera a dar tumbos encima de papá y mamá y se reiría por todo lo que pasaba en su cuerpo: las cosquillas, el beso, las vueltas en el aire, las caricias en el pelo tan tieso y tan suave. Y pensé que ella no sería jamás parte de ese mundo miserable que me hacía tan desdichada. Luego cerré el periódico.

Elsa López. Poeta y escritora