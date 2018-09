Franco, Mizzian e hijas

Las diversas guerras en África se han prolongado durante más de un siglo. Terminada la guerra civil (1936-39), Franco -con algunas reticencias quizá racistas en la clase aristocrática y de la alta burguesía tinerfeña- nombró a Mizzian capitán general de Canarias en 1955, con sede en Capitanía, Santa Cruz de Tenerife.

En 1956 Marruecos consiguió la independencia y Mizzian pasó a ser general del ejército marroquí y más tarde nominado mariscal, al mismo tiempo que continuó siendo amigo íntimo de Franco.

Las hijas de Mizzian, residentes en Santa Cruz, aspiraban a occidentalizarse, europeizarse, en estos islotes que podían considerarse sur europeo. Y tuvieron sus novios. A uno de ellos lo conocí personalmente, vino más de una vez, antes de conocer a la hija de Mizzian, a algunos guateques en La Orotava. Eran los tiempos de la guerra de Corea -paralelo 38- y la de Indochina con ¡Dien bien phu!, años 1950-54.

En 1955, este joven tinerfeño, hijo de funcionario peninsular afincado aquí como tantos otros, se hizo novio de una de las hijas de Mizzian. Hay dos anécdotas que contar. Primera: una vez se fueron los novios de excursión en moto a las Cañadas del Teide, pero les cogió un día de tormenta y llegaron empapados a La Orotava. Allí fueron atendidos generosamente en una vivienda particular, con prestación incluso de ropa seca. Y después de reponerse del aluvión, continuaron hacia su residencia en Santa Cruz.

Segunda anécdota: más tarde, viene lo más morboso, con un argumento de folletín. La esposa de Mizzian era también de armas tomar (quizá no solamente hablando en metáfora?) e invitó al novio tinerfeño a desplazarse con su hija a Marruecos y pasar allí unos días. Llegó el joven y apuesto muchacho al aeropuerto de Tetuán o Casablanca -no recuerdo bien- pero? ¡oh sorpresa!, desagradable sorpresa, no lo dejaron salir del aeropuerto y lo enviaron a Tenerife. Ida y vuelta. La novia quedó en cierta manera secuestrada para siempre, nunca más volvieron a verse. Y aquí, colorín colorado, se acaba esta historia.

Evaristo Fuentes

(Valle Orotava)