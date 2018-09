Encamarse con la bestia

A los eurodiputados del PP que se abstuvieron a la hora de sancionar a Hungría la pasada semana parece que les cuesta entender que se han puesto al lado de un gobierno autoritario y brutal cuya pronunciada deriva fascistoide es anunciada chulescamente por sus propios líderes. Pero lo que es más sorprendente, los tres eurodiputados, incluyendo a Gabriel Mato, que votaron en contra de las sanciones rechazan que su decisión equivale a un apoyo inequívoco a un régimen tan democráticamente repulsivo como el que encabeza Víktor Orbán. No. Según el señor González Pons los conservadores españoles no votaron favorablemente a las sanciones -a diferencia de muchos de sus homólogos europeos, empezando por el portavoz de su grupo parlamentario, Manfred Weber-porque entendía que la Eurocámara no podía ejercer como un tribunal. Si eso es lo que pueden escribirle sus asesores a González Pons debería despedirlos. Todo el proceso parlamentario que ha conducido a la sanción contra el gobierno húngaro está estipulado por el reglamento de la asamblea. La Unión Europea es una federación política que obliga a sus estados socios a un conjunto de tratados y normativas, obligaciones y deberes. Orbán se ha revelado como una mala bestia: recientemente su parlamento -es tan suyo como sus gónadas- aprobó una ley en la que se criminaliza a las organizaciones no gubernamentales y las entidades de ayuda a los refugiados e impone un impuesto extraordinario del 25% a los donativos a favor de inmigrantes y refugiados. Pretende triturar la autonomía de la primera universidad del país, la Universidad Centroeuropea, ha puesto la libertad de expresión en cuarentena con amenazas explícitas y multas a los periódicos y las sospechas de corrupción de su entorno, convertido en una máquina de captar (precisamente) subvenciones de la UE cuentan con sólidas pruebas. Pero nada de eso es suficiente para Gabriel Mato. ¿Qué se hizo de ese hombre sonriente y rubicundo que paseaba por la calle Real, allá en Santa Cruz de La Palma, con el suéter azul y el liberalismo finisecular cayendo elegantemente sobre los hombros?

La división de conservadores y liberales frente a Urbán y su cuadrilla no tiene mayores secretos. Están angustiados. Los nuevos populismos autoritarios, nacionalistas, xenófobos y ultraderechistas se fortalecen electoralmente mordiendo todos los flancos políticos. La clientela electoral de la derecha tradicional europea se está pasando a la barra libre de los orbanes, que admiten antiguos democristianos, exsocialdemócratas, viejos votantes comunistas. Todos son bienvenidos a un proyecto de identidades nacionales redivivas. El próximo año se celebran elecciones europeas y se extiende el temor que los partidos y movimientos de las democracias iliberales en construcción formen rancho aparte en Estrasburgo y condicionen el juego parlamentario en los próximos años y décadas. Porque ahora, precisamente ahora, todo lo que parecería ya inalterable está en riesgo, aunque la mayoría no se entere. Como en los años treinta la derecha europea quiere apaciguar a la bestia u opta por encamarse con ella, como en Austria. Gabriel Mato y sus compañeros deberían explicarlo. Que prefieren regímenes parafascistas a una posición unitaria para defender los valores sobre los que se fundó la Unión Europea. Demuestren valor y tengan decoro. Por lo menos no citen cada cinco minutos a Venezuela.

www.alfonsogonzalezjerez.com