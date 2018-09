Maxonet y los eSports

la opinión de tenerife abre todos los lunes un espacio de debate, en colaboración con eSport Talent Canarias, sobre la práctica de los deportes electrónicos (eSports) escritos por gamers, psicólogos, profesores, abogados, economistas, médicos y especialistas deportivos, en comunicación audiovisual y nuevas tecnologías, que ofrecerán un análisis exhaustivo y novedoso para conocer una actividad que no solo es deportiva sino que tiene importantes repercusiones educativas, económicas, jurídicas, culturales y sociales.

Este fin de semana me ha llamado poderosamente la atención la apuesta realizada por parte de diferentes administraciones públicas de mi isla con la celebración del evento Maxonet 2018 en el sur de Fuerteventura, en el que cientos de personas de todas las edades pudieron participar en una liga de videojuegos y eSports acompañada de diversos talleres educativos. Así es, me ha sorprendido y a su vez me ha alegrado muchísimo saber que estas administraciones, dirigidas por diferentes colores políticos, hayan hecho una apuesta en común y sólida hacia una realidad palpable en la que se encuentran inmersos muchísimos jóvenes de nuestra sociedad majorera, donde cada vez surge un mayor debate sobre el efecto de estas actividades en la sociedad actual, muy necesario, pero que en ocasiones y quizás fruto del desconocimiento, miedos, o simplemente desfase se han llevado a extremos demagogos, absurdos y alejados de la realidad. En el que si me permiten, aprovecho la ocasión para aclarar que los videojuegos no son la nueva "cocaína electrónica", y los gamers (jugadores) no son "yonquis tecnológicos", como así han querido transmitir algunas organizaciones con ideas ligeramente extremistas y alarmistas.

Eventos como este permiten a cientos de jugadores de deportes electrónicos relacionarse en un mismo espacio, pudiendo compartir al menos un gusto en común, el amor a los eSports. Además, se pudo observar cómo los títulos que se utilizaron en la competición también transmiten valores que podemos relacionar con una actitud de deportividad. Algunos de estos juegos fueron League of Legends LoL o FIFA 18, en los que el gamer debe conocer las características de los avatares del juego para desarrollar sus estrategias y resolver problemas en un periodo muy corto de tiempo, lo que permite desarrollar la creatividad. También pudimos deleitarnos con el LoL donde aplica un modo de juego honor en el que el respeto y el fair play son premiados en el juego. Pero sin duda alguna, lo que más me ha llamado la atención de este evento, es la valentía y el atrevimiento institucional de introducir en el programa el CS:GO Counter-Strike Global Offensive, pese a que no entra en los criterios del Comité Olímpico Internacional al considerarse dentro de la categoría de violentos.

Es de agradecer esta perspectiva administrativa insular, que nos equipara a la del resto de Canarias y alienta a los docentes de los diferentes centros educativos insulares, a continuar en la propuesta de proyectos innovadores acogidos a la normativa vigente marcada por la Consejería de Educación. De ahí, que cada vez existan un mayor número de centros en la isla que hayan optado por introducir cambios metodológicos significativos en sus propuestas educativas, con la finalidad de conectar aún más con nuestro alumnado y familias. En este sentido lo ha hecho el centro CEIP Pablo Neruda, donde imparto las clases actualmente, y en el que se reflejan innumerables proyectos, entre los que destacan el de Igualdad, Ecocomedores, Orugas y Mariposas y El Proyecto Nerudín; a los que se le han unido en este último año el El Proyecto pilotaje Brújula y el TEA y donde el equipo docente, también se ha adaptado a estos nuevos tiempos y cambios de pensamientos de nuestro alumnado, asistiendo a formación continua y a seminarios como el El OAOA, Isaac Newton... A esta tendencia innovadora, inmersa en la búsqueda de nuevas metodologías motivantes y enriquecedoras que empaticen con el alumnado y favorezcan la adquisición de las competencias que marca el proceso de enseñanza-aprendizaje, se le ha sumado El proyecto de los eSports o deportes electrónicos, planteado desde el área de Educación Física. Entendiendo que estos deportes electrónicos se encuentran en auge y son una realidad internacional presente en nuestro alumnado, a los que debemos abordar. Aplicándolo como una herramienta pedagógica, nos proporcionarán un espacio innovador y diferente en el que se pueden desarrollar y adquirir las competencias educativas necesarias y vigentes en la normativa, como los valores sanos, el trabajo cooperativo, el pensamiento estratégico, la mejora de las habilidades fonéticas, la resolución de problemas... Donde además, contribuirán en el desarrollo social y afectivo de nuestro alumnado y permitirán a las familias comprender mejor el mundo virtual en el que el alumnado ocupa su ocio. Es decir, el alumnado no irá al aula a aprender cómo mejorar en sus partidas. El enfoque que se le dará a los videojuegos, es inicialmente de herramienta pedagógica, que nos servirá para empatizar y motivar a nuestro alumnado en la realización de las actividades que se planteen en las diferentes situaciones de aprendizaje.

Por estos motivos, es de bien nacido ser agradecido, y me gustaría felicitar tanto al Ayuntamiento de Pájara como al Cabildo de Fuerteventura por seguir adelante con iniciativas como Maxone, realizando una propuesta institucional firme, valiente y seria de los eSports. Entendiendo que las sociedades modernas en la actualidad se encuentran en un proceso de transformación educativa permanente, como respuesta a la diversidad de los ciudadanos y con el objetivo de favorecer la igualdad, la equidad y la inclusividad entre las personas, sin que las características físicas, intelectuales, sociales o culturales sean un impedimento. Una realidad presente entre nuestros jóvenes, a la que hay que dar una respuesta inmediata mediante la regulación y la educación, y que estas administraciones lo han sabido hacer en este magnífico municipio, adaptando su catálogo de actividades al siglo XXI a través del buen uso de la tecnología. Siendo un ejemplo más del buen hacer, que se adapta a los nuevos tiempos y donde se evidencia que se ha recogido la visión del actual ministro de Cultura y Deporte el señor José Guirao, quién ha afirmado públicamente la semana pasada en Bruselas que "los videojuegos no son solo divertimento u ocio, sino que son cultura y educación". A lo que yo añadiría que son un importante potencial para la empleabilidad, en la medida que a su alrededor se desarrollan un gran número de profesiones como la de programadores, guionistas, diseñadores gráficos, especialistas en robótica, analistas de videojuegos, periodistas, preparadores físicos, psicólogos y presentadores entre otros.

Ayoze Vega Cárdenes. Maestro de Educación Física