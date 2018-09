Filofobia: miedo a enamorarse

Igual que existen quienes necesitan tener pareja para poder sentirse felices (relaciones de dependencia), también existen quienes muestran altos niveles de estrés ante la posibilidad de enamorarse. Y es que en los extremos no se encuentra lo saludable, sino en el equilibrio. Ni querer en exceso, donde el amor se convierte en obsesión, ni miedo y rechazo ante la posibilidad de amar.

La filofobia no es un trastorno psicológico por sí mismo. No hay ninguna etiqueta clínica que lo defina. Pero es cierto que determinadas conductas de rechazo a iniciar una relación afectiva o establecer un vínculo con alguien pueden ir asociadas a trastornos de ansiedad.

Cada jueves escribo artículos en este periódico sobre temas que me van surgiendo en consulta. Y es que este miedo a amar y al compromiso es más habitual de lo que uno cree. No me refiero a las personas que rehúsan mantener una relación formal porque no les apetece, porque adoran su vida de soltero y la tienen por elección, sino a quienes huyen de tenerlas por miedo a enamorarse, fracasar en el amor y sufrir. Para estas últimas personas, cualquier situación que pueda desencadenar la consolidación de unos lazos afectivos propios del enamoramiento es rechazada totalmente de forma anticipada. Esto provoca sentimientos encontrados, ya que este rechazo anticipado imposibilita el enamoramiento, cruzándose muchas veces con el deseo de poder experimentarlo sin miedos.

Normalmente este miedo intenso aparece en personas que han sufrido un marcado desamor. Quizás mantengan heridas abiertas o que no han cicatrizado del todo. O quizás personas que han llevado una vida donde no habían estado sin pareja han aprendido a disfrutar de ellos mismos, sienten que llevan el control de sus emociones y son secuestrados por un miedo atroz ante la simple idea de que esa estabilidad emocional desaparezca.

En muchas ocasiones estas personas lo intentan, pero cuando ven que sus emociones salen de su control, de alguna u otra manera, salen huyendo. En menor o mayor intensidad pueden aparecer síntomas como: desórdenes gastrointestinales, aceleración del ritmo cardíaco, sudores, dificultad para respirar, náuseas y un deseo de abandonar la situación cuanto antes, como mecanismo de defensa para evitar sentir todos estos síntomas ansiosos. Se trata de altos niveles de ansiedad, temor y nerviosismo ante la idea de enamorarse o establecer una conexión íntima con alguien. Reprimen sentimientos y, en casos extremos, evitan el contacto social llegando hasta el punto de aislarse. No hay nada patológico en no querer tener pareja o enamorarte, pero cuando esa decisión es tomada, controlada o guiada por emociones como el miedo y te observas rechazando cualquier posibilidad de conocer a nuevas personas, por el terror que produce la posibilidad de establecer un lazo emocional demasiado fuerte, quizás deberías plantearte que no eres libre emocionalmente hablando.

1. Es importante que sepas que son muchas las personas que les ocurre lo mismo que a ti.

2. No limites tú vida y tus deseos por miedo a sentir dolor. El dolor forma parte de la vida y si no lo sientes en un campo, lo sentirás en otro. No solo causa dolor el desamor. Las decepciones entre amigos, problemas laborales, de salud, familiares también causan dolor y no por eso debemos encerrarnos en una burbuja y esperar morir.

3. La simple exposición al miedo es una buena manera de vencerlo. Una cosa es ser una persona selectiva, tener claro lo que buscas y no aferrarte a lo primero que aparece, y otra cosa es rechazar el amor por miedo al desamor.

4. Expresar tus temores te ayudará a restar importancia a los pensamientos que los producen y a modular tus emociones.

5. Céntrate en hoy y simplemente disfruta.

