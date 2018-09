Mediado septiembre, la sensación es de desengaño. De que nos vendieron un proyecto aspirante y ganador que, al menos de momento, no demuestra serlo. Pero es que además se están incumpliendo -punto a punto, palmo a palmo- todos los pronósticos optimistas que se hicieron desde dentro cuando arrancó la pretemporada.

Se dijo muy pomposamente que este equipo tendría mucho recorrido ya hecho porque seguían los grandes bastiones del año pasado: Dani, Luis Pérez, Cámara, Milla, Bryan, Suso, Acosta, Malbasic... y que por tal motivo era probable ganar muchos puntos al principio -no como en la mayoría de los cursos pretéritos- porque el Tenerife tenía fuertes los cimientos. Y al mismo entrenador que nos cautivó a todos el año pasado.

También se vendieron las bondades de un calendario así, donde el Tenerife hasta se pidió tres partidos a domicilio consecutivos. Finalmente fueron dos, y menos mal. Cerrados con empates ante rivales asequibles (Nástic y Almería) que, de momento, no han ganado más puntos que los sumados ante el representativo. Luego vinieron Dépor y Málaga, a los que supuestamente convenía coger pronto, porque estaban en construcción. Tampoco se les venció. Y ayer, la Copa, donde el equipo encajó primero otra vez (van cinco veces) e incurrió nuevamente en vicios del pasado como la frágil defensa a balón parado.

Ni una sola de las predicciones felices se cumple a estas alturas. Además, los nuevos no rinden. Todo es extravagante y extraño alrededor de Chilunda; Naranjo y Nano siguen sin marcar, con lo peligrosas que son las sequías para futbolistas que necesitan confianza; y Joao lleva dos lesiones casi seguidas. Ayer, eso sí, Undabarrena fue un motivo de esperanza ante los partidos que vienen. El caso es que el Tenerife no arranca. Se dan remedios que no aparecían en guion (Luis Pérez por delante de la defensa en Almería, Bryan de mediocampista, Borja como revulsivo) y nadie se explica que esta historia se aleje tanto, tanto, tanto... del cuento que nos habían contado.