Escucho con retraso (hastiado) la comparecencia del presidente del Gobierno autónomo, Fernando Clavijo, sobre el caso Grúas en el Parlamento de Canarias. Nada nuevo, obviamente. Es perfectamente normal que el jefe del Ejecutivo haya solicitado comparecer y brindar explicaciones en la Cámara, aunque, sorprendentemente, a algunas almas indignadas les parece fatal. Nada nuevo tampoco en esto: si Clavijo no hubiera pedido tomar la palabra en la tribuna se lo estarían reprochando igual. Las intervenciones de los oradores son igualmente previsibles. El más duro y quizás más brillante -sin romper las formas- es Román Rodríguez. A nadie puede asombrar que Podemos, por supuesto, desate una pequeña tormenta de tremebundeces. Noemí Santana lamenta amargamente que Canarias deba sufrir a un presunto delincuente como presidente. Clavijo no es un presunto delincuente. El presidente del Gobierno no está incurso en un proceso penal: el Tribunal Superior de Justicia de Canarias estudia en estos momentos si debe citarlo como investigado. Solo después, si considera que existen indicios sólidos de la comisión de un delito, se le abriría proceso a Clavijo. Por lo demás, pocas retóricas tan polvorientas y escasamente progresistas como las que sostienen expresiones como "presunto delincuente". Cualquier mediano jurista te aclara de inmediato que lo que existe en la presunción de inocencia, no la de culpabilidad. Locuciones como "presunto delincuente" eran utilizadas por la policía franquista en sus encantadores informes, manchados de sangre y Soberano. Intentar explicarle estas cosas a Noemí Santana está condenado al más melancólico fracaso pedagógico. Es como adaptar el Ulises al esquema narrativo de Teo va a la escuela. Y no va a renunciar a los encantos de la truculencia.

Nadie va a renunciar a nada. En estos momentos en que hemos descubierto que la crisis no es una coyuntura, sino un estilo de malvivir, nadie está dispuesto a renunciar a una gota de tinta, a un titular, a media entrevista o a la destrucción del adversario político si se le pone a tiro. En este sentido la cartelización de los partidos políticos ha culminado como un proceso capaz de metabolizar a las nuevas organizaciones casi instantáneamente: de la misma manera que el PSOE o el PP, los flamantes agentes políticos (Podemos o Ciudadanos) devienen asociaciones de dirigentes profesionalizados y cuadros que ansían serlo antes que mantenerse como una alianza de votantes o una agrupación de ciudadanos autónomos y hermosamente empoderados. Los partidos-cartel -que viven fundamentalmente de las aportaciones públicas y, cada vez en mayor medida, de préstamos y créditos bancarios- simulan dirigirse a la sociedad civil, pero en realidad se han transformado en instituciones paraestatales. Y su propósito estratégico no es aplicar un programa, sino alcanzar alianzas que le permitan llegar o mantenerse en el poder. No es una cuestión coyuntural, sino un rasgo de su naturaleza política. En el sistema político canario lo que ya está reconfigurando el conjunto de relaciones son dos estrategias plenamente cartelistas: por parte de CC, conseguir mantenerse como primera fuerza, aunque sea por un diputado pelado, y construir un pacto con el PP o el PSOE, con las bendiciones del curbelismo; por parte de la izquierda, cerrar un tripartito entre los socialistas, Podemos y Nueva Canarias, emulando los que funcionan en el Ayuntamiento de Las Palmas o el Cabildo de Gran Canaria, y de nuevo con don Casimiro como padrino (con perdón) de la ceremonia. La reforma de las administraciones públicas, la desigualdad rampante entre las rentas, la cronificación del desempleo, el fracaso estructural de nuestro sistema escolar, la productividad insignificante y la debilidad de las empresas canarias, los límites decrecientes del modelo turístico... En fin, no merecen esfuerzos, ni consensos, ni debate político.