Una hora menos, parte del acervo canario

Canarias debe estar en guardia ante la eventualidad de que el Gobierno socialista proceda a una adaptación horaria en España que, de rebote, haga perder al Archipiélago la peculiaridad de su hora menos. El ejecutivo de Fernando Clavijo, ante la posibilidad, ya ha advertido al presidente Pedro Sánchez que una decisión en tal dirección sería motivo de ruptura, dado que está en juego una "seña de identidad" de los isleños. La condición horaria de los canarios no es un asunto de mero ajuste de las manecillas del reloj, sino que se trata de un carácter distintivo integrado ya en el acervo sociohistórico regional, de la misma manera que otras singularidades obtenidas debido a la ultraperificidad de nuestro territorio o a la conformación fragmentada del mismo. Estamos, por tanto, ante una cuestión de la vida cotidiana de la sociedad elevada por el uso y el consenso que le atañe a categoría cultural, al orden de los símbolos que dan cohesión etnográfica a un pueblo, estando la cuestión horaria en un plano de igualdad similar a la gastronomía, el folclore, el paisaje o las costumbres.

Desde el punto de vista sociológico, la coletilla de "una hora menos en Canarias" ha pasado de curiosidad a instrumento efectivo para transmitir el hecho insular. Un mensaje, por otra parte, al que sería difícil negarle su eficacia publicitaria, dado que está ligado a la emisión de los boletines informativos de la radio y a los telediarios de la televisión. "Son las doce la mañana, las once en las Islas Canarias", o "Son las doce, una hora menos en Canarias". Ya sea de una forma o de otra, este comienzo está integrado en la memoria de las audiencias españolas desde décadas atrás, probablemente con posterioridad a 1940, año en que Franco decidió asimilar España al huso horario de alemanes e italianos y dejar a las Islas Canarias vinculadas a Londres y Lisboa.

La alarma saltó tras un informe de la Comisión Europea que abría el debate sobre la necesidad de mantener o no el adelanto o atraso de una hora de las manecillas del reloj dependiendo de que fuese verano e invierno. Los ciudadanos de los países miembros se manifestaron a través de una encuesta a favor de la supresión al considerar innecesaria la iniciativa, con lo que la UE daba 'luz verde' a los gobiernos para que eligiesen de acuerdo con sus ciudadanos el modelo de horario más idóneo. El ejecutivo de Pedro Sánchez espera un informe para dirimir sobre la elección de un huso u otro, una medida que podría afectar a las Islas Canarias con la pérdida de su idiosincracia horaria. Al respecto, el Gobierno regional ha sido taxativo: sea cuál sea el cambio, el Archipiélago debe disfrutar de la diferencia de una hora frente al horario peninsular.

En una autonomía cuyo PIB se nutre principalmente del sector turístico, con cifras récord de visitantes, la coletilla de una hora menos en Canarias resulta más que satisfactoria como elemento publicitario de cara a ganar competitividad en el sector frente a otros mercados. En el debate abierto por el anuncio del PSOE y el rechazo de CC no han faltado voces sobre los efectos que para los potenciales turistas tiene la diferencia horaria, sobre todo en lo que se refiere a identificar las Islas con un territorio paradisíaco, ajeno al continente, con unas normas climatológicas propias, un ritmo de vida distinto al peninsular, un disfrute particular del ocio... Toda una serie de peculiaridades que encuentran su mejor expresión en el contexto de la leyenda "una hora menos", contracción con la que se trata de resaltar un modelo de descanso vacacional. Los operadores entienden que nada va a cambiar si desaparece de la radio o de la televisión el famoso eslogan, pero ello no es óbice para hacer lo imposible para evitar que este plus de atracción se elimine de la noche a la mañana como consecuencia de una iniciativa homologadora.

Resultan raras las ocasiones en que un asunto tan cotidiano como la hora por la que se rige un pueblo pase a ser motivo de debate político y social. La controversia suscitada entre Canarias y Madrid por "la hora menos" debería ser también una oportunidad para poner el foco de atención en la mejoras del bienestar de las personas: hay que ser sensible ante una sociedad que acepta ser distinta en el plano horario frente al resto del Estado, pero no debería estar ausente el criterio del especialista en salud para dirimir qué horario es mejor para el sueño, la alimentación y la siempre compleja y retrasada búsqueda de la conciliación entre el trabajo y la familia. Preocupaciones, entre otras, a integrar por Sánchez en lo que pretende ser el nuevo marco horario de España.

La resistencia de las Islas a ver alterada esta singularidad debe obtener por parte de Madrid una empatía similar a la de otros aspectos del acervo socioeconómico isleño, cuya defensa o recuperación ha supuesto un sobresfuerzo de negociaciones durante décadas y décadas hasta lograr convencer al gobernante de turno. La armonía horaria insular tuvo mucho que ver con la corona británica y sus relaciones comerciales. Fueron los capitanes de sus barcos los que reclamaron en torno a 1900 una coordinación en los relojes ante el caos existente. De esa época del imperio marítimo y apogeo portuario nos quedan algunas huellas, entre ellas nuestra conexión horaria con Londres. Una unificación nos llevaría a perder por tanto "la hora menos" provocada por los británicos.