Grabación de conversación 012

S i llamas a ese número te cuentan en una locución que le informamos que su llamada será grabada. Servicio de información del Gobierno de Canarias o algo así. Y durante un ratito se quedan hablando. Y tú pensando que has llamado al sitio correcto para que den solución a lo que pretendes. Más equivocado no puedes estar. No obstante, esto me hizo rebuscar en mis apuntes y encontrar una Sentencia del Tribunal Constitucional del año 1984. En ella el notable Díez Picazo sentenciaba sobre el secreto de las comunicaciones y la grabación, nos decía que este acto -el de grabarte la conversación- sólo podría constituir un ilícito sobre la base del reconocimiento de un hipotético "derecho a la voz" que se identifica ya en nuestro ordenamiento. Así que volveré a estudiarla a ver si puedo ayudar a mi amigo Tino.

Como procedo de la época del papel, donde se decía que el papel pesa y es lo que queda en la mesa, lo cierto es que hoy hay menos papel y no por eso hay más árboles. Pero un día alguien pensó que dejando de consumirlo salvaríamos los árboles.

Lo cierto es que hay que evolucionar y si las nuevas tecnologías te facilitan el trabajo y que te desenvuelvas sin papel y mas ipad, pues mejor y no pasa nada.

Por eso un día también alguien pensó que grabando las conversaciones telefónicas sería garantía de los negocios jurídicos que en ella se entablan y no hacía falta tanto papel. Esa costumbre también la acuñó la administración canaria, que pretende adelantar su funcionalidad -me dijo una diputada muy maja- por eso si llamas a depende qué número, te salta una locución donde te sueltan que por garantizar la calidad del servicio la conversación será grabada. El usuario poco puede hacer, es decir ¿qué puedes hacer si no quieres que te graben? Pues nada, así que te aguantas, asumes que si quieres que te atiendan debes pasar por el aro y esperar a que un amable o amabla operario u operaria te responda.

Debes tener paciencia, que es aquello que se pierde cuando más lo necesitas. Y Además debes tener en cuenta que el adjetivo "entiendo" o "comprendo" aparecerá a lo largo de la locución al menos 30 veces. Además de entender que "jamás" se solucionará el aquello por lo que llamaste, hasta que llegas a un punto que piensas:

¿Y para qué llamé?

De un tiempo a esta parte, pedir cita para el médico se hace marcando un número y una persona física -creo- te atiende de maravilla para que no soluciones nada. Los menos listos te suelen espetar en estas grabaciones:

-Es que yo solo hago mi trabajo y no puedo ayudarle.

Faltaría más que eso lo hicieras por amor al arte. El caso es que te dicen que te fastidies y que te aguantes y es lo que hay. Eso sí, con mucha educación, usando "lo entiendo"? "le comprendo"? pero yo no puedo hacer nada.

Le pasa a muchos usuarios de esos números. Y no hace mucho mi amigo Tino en uno de estos atardeceres en Las Teresitas, rondando las ocho de la tarde y mientras que llegaban los municipales a cerrar el chiringuito o beach Club, me es indiferente, me contaba lo absurdo de este servicio.

Resulta que no hacía mucho le habían dado cita en un centro oficial, de esos de direcciones generales, consejerías de sanidad, asuntos sociales y cosas así, para hacer unas gestiones.

En la citación le facilitaron un número de teléfono por si no podía acudir. Como ese día no podía, se le ocurrió llamar a ese número. Y lo que ocurrió no es para reírse. Es para tirarse de los pelos. En suma, le dieron cita para el 1 de octubre y así rellenar un formulario donde podía escribir que no podía ir a la cita del 3 de septiembre.

-¿Pero cómo me dan cita el 1 de octubre para decir que no puedo ir el 3 de septiembre?

-Es mi trabajo, lo entiendo, yo no puedo hacer otra cosa. Es el día y la hora que me da el sistema -le dice el asalariado de la administración a mi amigo Tino.

Ante lo absurdo de la conversación, mi amigo solicitó acceder a la grabación. Y es donde estalló la bomba. Ni idea tenía el operario de cómo se hacía eso, además de que le dijo:

-Espere un momento. Mientras lo puso en escucha durante 21 minutos, para al final decirle:

-En el BOC 39 del 26 de febrero de 2004, tiene Ud. los detalles de lo que debe hacer, o puede acudir a alguien para que le haga el escrito.

Manda narices. Y mientras tanto los que administran lo público siguen pensando que somos bobos y que como está pasando lo que pasa, en el resto del Reino y aquí más.

-Mire Ud... Esto no es normal, es absurdo.

Y mi amigo Tino, o cualquiera, no debe estar acudiendo a un abogado para que le redacte una reclamación, ni usar su tiempo para temas tan absurdos como los que nos hace ver la Administración.

Al final llega el fin de la paciencia y la desesperación que hace que la gente "estalle" y pierda los nervios ante tanto imbécil.

El caso es que ahora me ha tocado estudiar y analizar cómo conseguir esa grabación y cómo poner encima de la mesa lo que está ocurriendo y cómo le toman el pelo a la gente, ya de una manera tan descarada. Comportamientos que han encontrado arraigo en esta sociedad y por la que campan impunes. Así que ahora toca usar la técnica de la cebolla y es quitar capas para encontrar al sujeto en cuestión que nos toma el pelo a todos. A mí el primero.

Juan Inurria.

Abogado

@juaninurria