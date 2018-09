Este barco no podía navegar

Después de jugar con la adrenalina en Celda 211 y El Niño, Daniel Monzón y el guionista Jorge Guerricaechevarría cambian el chip para arriesgarse con el cruce de géneros en lo que parece un ajuste de cuentas del cinéfilo director con sus devociones en la pantalla pasado por el colador de cierto humor sazonado a la española. Ahí es nada: mezclar las risas de los enredos alocados con los líos de timadores, y todo en un espectacular escenario de un crucero, esa especie de ciudad en miniatura. No faltan guiños a la comedia clásica de Hollywood y se cuelan brotes de amores cruzados con los que engordar el metraje (innecesariamente). El problema de una película cóctel como Yucatán es que hay que hilar muy fino para que casen tantos ingredientes. Y Monzón, cuyo dominio de la técnica es indudable, se marca un homenaje a su cinefilia al tiempo que intenta contentar al mayor número posible de espectadores. Las situaciones cómicas rara vez funcionan, la tensión final se estira tanto que termina por desvanecerse y el recurso al humor grueso es una torrentada facilona que no pinta nada en el tono general. Con tantos hilos sueltos y tanta risa floja, las virguerías de Monzón con la cámara, algún gag potable y el estupendo trabajo de Joan Pera no son salvavidas suficientes para una cinta que ya empieza con un error de casting: Tosar es un actor notable, pero aquí está más perdido que un pulpo en un garaje. Nada que ver este Yucatán forzado y previsible con El robo más grande jamás contado, donde Monzón no necesitaba satisfacer tantas expectativas en taquilla.