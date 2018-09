Burt Reynolds no era un actor precisamente recomendable. Pero se le disfrutaba. Siempre se me antojó un tanto misterioso ese atractivo erótico supuestamente irresistible de gañán peludo y juerguista. Pero gustaba a mujeres y hombres. No demostró excesiva inteligencia a la hora de seleccionar papeles y dejó pasar películas magníficas y grandes éxitos de taquilla y cavó así su tumba profesional. Pero no ha sido olvidado y Tarantino lo había fichado para su próximo proyecto. En su último trabajo, The Last Movie Star, el pobre Reynolds apenas podía actuar, es decir, respirar, reducido por la senilidad y las enfermedades crónicas a poco más que un guiñapo temblequeante. Pero cuando lo hacía te provocaba una sonrisa, y era suficiente. Siempre parecía a punto de no ser un actor o de poder serlo.

Reynolds cultivó la semántica física y gestual del caradura, de un sinvergüenza simpático pero -en el mejor de los casos- escasamente fiable. Recordando sus sonrisas y sus películas he considerado a mis amigos sinvergüenzas. Porque yo he tenido (y tengo) amigos sinvergüenzas. Se me antoja sorprendente la gente que no los tiene. Los pequeños serafines que solo encuentran la amistad -como el deseo- entre gente moralmente irreprochable, incapaces de mentirles, de traicionarles, de olvidarles para siempre y recordarles tres días más tarde o viceversa. Son gente a las que la vida no les ha enseñado nada de lo peor o de lo mejor que puede ofrecer inadvertidamente. Son espíritus que repite con unción ese -horrible- poema de Bertold Brecht sobre la gente imprescindible, que es, naturalmente, la que lucha toda su vida, no contra el bien, como es lógico, sino contra el mal. Eso son los imprescindibles, termina puntualizando el gran poeta comunista que nunca cerró la cuenta que había abierto en Suiza. Los que solo quieren, se interesan o se ríen con los irreprochables. Aquellos que insistiendo en sus amistades con almas bellas e inmaculadas simplemente están ofreciendo un autorretrato falsario. Ah, soy muy buena gente porque todos los que me rodean, me quieren y reciben mi cariño, son muy buena gente: ningún pecado venial o mortal pudre su sangre, cuyo olor no es el de un matadero, sino el de un azahar. La impoluta virtud de sus amigos es un bruñido espejo de su excelsitud moral. Lo que le tienen es un miedo atroz a la vida. Muy al contrario, conocer a un sinvergüenza -como desear a un indeseable- es recibir de un golpe el intenso sabor de lo que merece ser vivido aunque provoque dolor y desolación. Me quedan muy pocos amigos sinvergüenzas, francamente, pero los cuido. Los mimo. Siempre pregunto por su salud, su situación financiera, sus líos o tranquilidades amorosas. No los puedo perder. Me recuerdan la luz incierta el otro lado, la derrota de las tardes, el éxito nutrido de minuciosas crueldades, la belleza mortífera del desamor. Hasta los más puritanos sospechan que son un tesoro y por eso lo ven representado por Burt Reynolds y sonríen, y eso es más que suficiente.

