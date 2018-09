Un jacobinismo selectivo

Al ministro José Luis Ábalos le parece una ocurrencia la solicitud de Fernando Clavijo para convocar la Conferencia de Presidentes. Sin duda puede discutirse que la Conferencia sea el mejor espacio para debatir sobre la crisis de Estado, pero sorprende que el señor ministro muestre tan señorial desdén. Con semejantes desprecios, despistes y simulaciones, el señor Ábalos, al igual que otros compañeros, está decidido a actuar como si no ocurriera nada y la crisis catalana pudiera resolverse con una serena y comprensiva voluntad de diálogo. Claro que Pedro Sánchez no pretende resolver la crisis catalana -el desafío independentista de la mayoría del Parlament que sostiene al Gobierno autonómico- sino posponerla en el tiempo. Conseguir estirar al babeado chicle de la investidura un año más, hasta principios del otoño de 2019, celebradas ya las elecciones europeas, autonómicas y municipales. Por lo tanto nada de tensiones innecesarias. Torra es un señor un tanto atrabiliario, pero cuando no hablas con él de Cataluña -algo difícil, porque todo empieza y acaba en Cataluña como sabe cualquier procesista bien nacido- se tranquiliza mucho y le vuelve el color a los cachetes y no te amenaza con mearse en la Constitución ni nada.

El mismo reglamento de la Conferencia de Presidentes -invento del consensual Rodríguez Zapatero- establece que deben convocarse con carácter anual, y la última, dirigida por Mariano Rajoy, se celebró en enero de 2017. En realidad para la dirección del PSOE -en la que Ábalos sigue ejerciendo como secretario de Organización- da más o menos lo mismo. En medio de una situación de excepcionalidad siguen actuando como si no ocurriera nada y dispusieran de una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados. La deriva empecinadamente rupturista del soberanismo catalán no compete únicamente al Gobierno y al Govern. Porque afecta directamente al resto del país, desde su integridad territorial hasta su sistema de financiación autonómica. Este estúpido y chulesco jacobinismo gestual y selectivo -que viene a decir a otras comunidades que no se metan en discusiones de gente mayor- es exactamente lo contrario a lo que conviene al país. Porque tanto la Conferencia de Presidentes como el Senado deberían habilitarse para presentar y debatir una reforma constitucional -con especial atención al título VIII- que consiguiera consenso entre fuerzas políticas y comunidades autonómicas para ser votada posteriormente por los ciudadanos. Una reforma que, en materia de presupuestos públicos, constitucionalizara un modelo de financiación autonómica que, entre otros ejemplos, podría inspirarse en el modelo alemán, definiendo claramente las competencias fiscales, su recaudación y su gestión, entre el Estado, las comunidades autonómicas y los municipios. Y ese principio de federalización fiscal establecido normativamente no solo aporta estabilidad al sistema, sino que impide el infame chalaneo de generosidad en inversiones y transferencias de capital a cambio de votos para conseguir una investidura, sacar proyectos legislativos adelante o, simplemente, seguir gobernando.

