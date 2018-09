Orgullo y dignidad

Seguramente en más de una ocasión te habrás encontrado en una situación de pérdida donde a pesar de haber deseado solucionar determinado conflicto, el orgullo se ha interpuesto ante este deseo. Por ejemplo, un conflicto en cualquier tipo de relación (sentimental, alguna amistad, laboral). Pero, ¿merece la pena perder el orgullo para así no vivir una posible "pérdida"? ¿O es necesario mantenerlo para marcar límites de respeto?

Lo cierto es que el orgullo deberíamos perderlo tantas veces hiciera falta. Lo que jamás deberíamos perder es la dignidad. ¿Cuántas preciosas historias de amor se perdieron por orgullo? ¿Cuántas relaciones tóxicas se mantienen por falta de dignidad? Es importante conocer la diferencia entre ambos conceptos.

1. No es lo mismo sentirnos orgullosos de algo, de alguien o de nosotros mismos (emociones satisfactorias), que reaccionar o mantener determinado comportamiento, en contra de nuestros deseos, simplemente por una emoción capaz de cegarnos hasta incluso acercarnos a la arrogancia. El orgullo aparece porque se ve dañado nuestro ego. Es entonces cuando aparece una emoción que bloquea, en ocasiones, nuestras ideas impidiendo procesar nueva información y empatizar con los demás. Construimos un muro que nos protege de lo que interpretamos como una amenaza y que nos impide ver más allá. Esta negación a la reflexión para así poder llegar a una conclusión, nos dificulta evolucionar a nivel psicológico, social y emocional. El pensamiento inflexible puede ocasionar brechas en las relaciones con personas que nos importan. Esta ceguera emocional no nos permite ver las cosas de diferente manera. Por lo tanto, cuando hablamos de orgullo nos referimos a un exceso de ego. Queremos quedar por encima de otros sin dar nuestro brazo a torcer mostrando, en muchísimas ocasiones, conductas intolerantes. Por orgullo dejamos escapar grandes oportunidades en todos los campos. No se trata de ceder y dar la razón a otra persona si crees que no la tiene, pero si esa persona o situación es importante para ti, practica la comunicación asertiva para llegar a acuerdos con el objetivo de fortalecer la relación y solucionar el conflicto desde el respeto.

2. Cuando hablamos de una persona digna, nos referimos a una persona con la habilidad de comportarse de manera justa con los demás y consigo mismo. Muestra respeto y amabilidad hacia otros, pero es planamente consciente donde está el límite que absolutamente nadie puede sobrepasar. Un límite donde no se permite chantajes, desprecios ni nada que dañe la integridad tanto física como psicológica de una persona. La palabra clave cuando hablamos de dignidad es la integridad. No podemos exigir que nadie nos de lo que no le nace del corazón y mucho menos mendigarlo, pero si deberíamos exigirnos a nosotros mismos el dedicar un tiempo para reflexionar sobre si lo que estamos recibiendo (en cualquier ámbito), es lo que merecemos, deseamos y sobre todo, lo que nos hace felices. Esto no quiere decir que una persona con dignidad vaya a tener éxito en todas sus relaciones interpersonales, pero si es cierto que las relaciones fundamentadas en la dignidad son más auténticas, libres, sólidas y respetuosas.

En resumen, cuando hablamos de dignidad nos referimos al merecimiento del respeto por encima de todo. Y cuando hablamos de orgullo, tiene que ver más con el ego y con la incapacidad de pedir perdón o reconocer nuestros fallos.

Abandonar una relación o situación por dignidad (te están rechazando o haciendo sufrir), es un acto de responsabilidad y respeto hacia ti mismo, ya que tu dignidad debe ser innegociable. Sin embargo, dejar atrás personas o situaciones que merecen la pena por no mostrar tu vulnerabilidad, puede ser un lastre con el que

Tamara de la Rosa.

Psicóloga

stylename="150_CAR_opi_2017_01">tamaraconsulta@gmail.com