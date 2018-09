Agenda canaria y federalización

La irritación del presidente Fernando Clavijo por la congelación de la llamada agenda canaria quizás esté justificada, pero no deja de ser sorprendente. Parece que todo iba muy bien hasta que la convulsa situación de Cataluña -el empeño secesionista de una mayoría parlamentaria que, sin embargo, representa a menos de la mitad de los ciudadanos catalanes- torpedeó los acuerdos del Gobierno español con las comunidades autonómicas en general y con Canarias muy en particular. En la argumentación de Clavijo resulta intolerable que una comunidad que ha cumplido los compromisos de déficit y que respeta la Constitución se vea perjudicada por las atenciones y concesiones que Pedro Sánchez está concediendo al Govern. Es un razonamiento un tanto especioso. Cumplir los compromisos económicos-financieros y respetar la Constitución en vigor no son virtudes heroicas, sino opciones -así sea matizablemente- obligatorias. Pero todavía más esencialmente: la agenda canaria no es, sensu estricto, una política de Estado, un compromiso estructural que todas las administraciones y fuerzas políticas están obligadas a respetar y ejecutar. No: es un acuerdo político entre dos Gobiernos en materia de inversiones y transferencias articulado en un conjunto definido de convenios y planes. Y como todos los acuerdos entre dos Gobiernos -es decir, entre dos partidos o coaliciones políticas- es susceptible de reajustes, permutaciones o amortizaciones cuando cambian gobiernos y mayorías.

Clavijo ha anunciado que solicitará formalmente la convocatoria de la Conferencia de Presidentes Autonómicos para debatir estas cosas. Pero es que estas cosas no son el fruto -al menos únicamente- de un Gobierno socialista obsesionado por el marketing presidencial, la ferocidad inextinguible por acumular nombramientos, los golpes de efecto y la reiteración hasta la náusea más sonriente de la voluntad de diálogo con los independentistas catalanes. Es un problema de diseño institucional que debe abordarse como tal en el marco del debate político y, muy probablemente, en el ámbito de una reforma constitucional. La Constitución de 1978 creó el que se ha llamado -con cierta cursilería administrativa- el Estado de las Autonomías. Después de treinta y cinco años nos ha quedado un Estado descentralizado y federalizante, pero no abierta, definida y sistemáticamente un Estado federal. En ese proceso confuso e inconcluso de federalización del Estado -con comunidades autonómicas desarrollándose a distintas velocidades y circunstancias políticas- se ha llegado a una situación caracterizada por dos rasgos. Por un lado, la asimetría política y competencial y la heterogeneidad administrativa; por otro, la provisionalidad institucional en la participación de las comunidades autonómicas en las políticas de Estado. La Conferencia de Presidentes que reclama ahora el jefe del Ejecutivo canario fue un feliz pero liliputizado invento de Rodríguez Zapatero que hubiera podido ser útil para encauzar el debate entre el gobierno central y las comunidades autonómicas. Pero el verdadero espacio de interlocución, debate y acuerdo debería estar en el Senado. Y sin embargo se ha reducido a una asamblea fantasmagórica que no sirve para nada. Si en algún sitio debería discutirse apropiadamente sobre el conflicto catalán es en el Senado como cámara de representación territorial, pero es el único lugar donde no se ha debatido al respecto.

El nacionalismo canario -aquí les convendría sumarse a CC y NC, al margen de sus estrategias electorales- debería ser un poco más ambicioso y no insistir en que el Gobierno autonómico ha sido un buen chico a costa de degradar durante años los servicios sociales y asistenciales. Debería plantear la necesidad de debatir con urgencia una reforma constitucional que permitiera -por ejemplo- que los compromisos presupuestarios que se adquieran con Canarias -así como las obligaciones de Canarias con el resto de las comunidades autonómicas y el Estado- reconocidos por todas las fuerzas políticas a través de mecanismo de debate y consenso en un Senado realmente operativo y deliberativo. Porque si no es así la agenda canaria -cualquier agenda canaria- podrá ser metida en el congelador como un cadáver político postinero y olvidado.

www.alfonsogonzalezjerez.com