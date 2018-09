Problemas familiares

Por ahí andan enredados los políticos y las redes sociales con el tema de los monumentos y su desaparición. La cosa está que arde y unos y otros, de un bando y del contrario, se tiran puyas a matar. Que si me llevo al muerto de aquí, que si saco su estatua de allá, que si yo me lo traigo a casa, que si esa casa no es tuya que es del pueblo y el pueblo no quiere más estatuas; que si yo creo que si tú crees que si ya nadie cree en nadie ni en nada. En resumen, malabarismos ideológicos, entretenimientos de acomodados señoritos de alta cuna que se han pasado la vida paseando por delante de tumbas y caballeros a la jineta sobre mulas de bronce y una espada en el cinto sin abrir la boca, y ahora, ahora, en este preciso momento que deberíamos estar debatiendo sobre leyes, pensiones, cárceles a perpetuidad, abortos y vientres de alquiler, muertes a petición propia y otras cuestiones de altura, van y se empeñan en darnos quejas sobre cadáveres putrefactos y determinadas acciones de acoso y derribo.

¿Cuántas estatuas debemos demoler aún para quedarnos en paz de una maldita vez? Porque ignorando muchas deslealtades, me he puesto a pensar en la lista que cada uno tiene preparada para echar por tierra a los enemigos y les confieso que la mía es muy larga y si nos ponemos rencorosos no les cuento hasta dónde llegan mis peticiones de desmantelamiento. No solo Franco, es que tengo listas de generales, arzobispos, santos de procesión, monjas de clausura, beatas de rosario y comunión diaria, jefes de determinados ministerios, ministerios enteros, sindicatos verticales y horizontales, tumbas y más tumbas donde se esconden mis cadáveres personales. Habría que desenterrar a tanta gente y trasladar tantos cadáveres que no habría tiempo para dedicarme a escribir y a perdonar.

No nos hagamos los mártires unos ni los santos los otros que mierda hay en todas las casas y no hay pueblo sin calle de la que avergonzarse o monumento ecuestre del que no tengamos ganas de echarlo a tierra y cargarnos al señor que lo lleva galopando siglos. Que ni El Cid era trigo limpio ni Don Pelayo ni el Duque de Alburquerque. Que mi padre fue a la guerra y mi madre también. Cada uno en un lado y cada uno cargó con sus muertos sin que jamás escuchara yo en mi casa un reproche del uno hacia el otro. También es verdad que los dos arremetieron contra mi cuando dije que quería militar en un partido diferente a los suyos. Luego todo volvió a la calma. Cenábamos en familia. El rezaba a no sé quién y ella recitaba a García Lorca.