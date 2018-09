Una verdad grande, dicha desde la arrogancia, parece una verdad pequeña. Una verdad pequeña, dicha desde la modestia, parece una verdad grande.

Se lo dice un padre a su hijo, en el autobús, como respuesta a una salida de tono del crío. La salida de tono fue la siguiente:

-¡La política es una mierda!

Llevaba razón el chaval, pienso, la política es una mierda, pero dicho así dan ganas de negarle la mayor. O de rogarle que no generalice, pues hay decisiones políticas sensatas (ahora no sabría decir cuáles) como hay políticos con sentido común (en los que tampoco caigo). Ahora bien, sin que salga de aquí, la política, la mire uno desde donde la mire, es una mierda. ¿Por qué? Porque no se ocupa de los asuntos nucleares. ¿Y cuál es el asunto nuclear por excelencia de nuestro tiempo? El reparto de la riqueza, mire usted. Temo haberlo dicho con arrogancia. Lo diré ahora desde la humildad:

-Por favor, por favor, señores políticos y señoras políticas, repartan ustedes la riqueza.

El hijo se ha quedado callado, digiriendo la reprimenda del padre, que tenía la virtud de no parecerlo. Al fin responde:

-Tú es que no tienes temperamento, papá. Yo no sé decir unas cosas como si estuviera diciendo otras. Yo, cuando me cago en todo, me cago en todo, y ahora mismo me estoy cagando en todo.

El padre mira a uno y otro lado para comprobar que nadie los escucha. Yo silbo observando el techo. Después el hombre carraspea y asegura que le entiende, que no encontrar trabajo tras cinco años de carrera y cuatro masters desespera un poco.

-Desespera un poco, no; desespera que te cagas -le interrumpe el hijo.

-Vale, hijo, desespera que te cagas, pero la furia no conduce a nada, créeme.

Tengo un conflicto: comparto la sensatez del hombre y la indignación del joven. Llevo dentro de mí un padre moderado y un hijo colérico. A veces no logro ponerlos de acuerdo. Ahora bien, las cosas como son: cuando la política es una mierda, es una mierda. Claro, que convendría expresarlo de otro modo.