Caminar a trompicones

Algunas veces cuando comenzamos un camino lo hacemos sin pensar. Él camino va tomando forma conforme lo hacemos y junto a aquellos que lo hacen. Así lo entendió Machado y así lo entienden muchos de los que saben de qué hablaba el poeta. Improvisamos, intuimos algo y, a partir de esa intuición, generamos una idea que vamos desarrollando a posteriori. Es como cuando nos vestimos y no tenemos muy claro qué vamos a ponernos. Comenzamos por echarnos un trapo encima, luego otro y otro más hasta que nos encontramos listas para emprender el viaje. Es lo mismo que sucede con el pensamiento. Un paso, dos, y las ideas van tomando forma y ya sabemos por dónde tirar. Hay diferentes maneras de hacer la andadura: deprisa, lentamente, a trompicones. Nada de eso importa. Lo que merece la pena es llegar a una meta y saber que hemos llegado a ella.

Últimamente ando desorientada y camino a trompicones. Las cosas que oigo, las afirmaciones que leo, los debates a los que asisto, han abierto brechas en mi cabeza que hace unos años no tenía. Mi estado mental era entonces mucho más firme y más sereno. Me creía lo que pensaba y caminaba ligera por caminos que me había construido yo solita. Y, de pronto, sin darme cuenta, he comenzado a caer en contradicciones, en pensamientos que no me conducen a parte alguna, en discusiones que no me aportan seguridad, más bien al contrario. Hablar de feminismo me hace sentir extraña ante quienes levantan banderas en su nombre; las siglas de determinados movimientos a los que he defendido toda mi vida me confunden y ando como elefante en cacharrería; los partidos políticos a los que he defendido a capa y espada me inquietan y defraudan; los amigos de derechas me envían mensajes revolucionarios y los que yo creía de izquierdas me mandan fotos y chistes donde se confunden brazos en alto con puños y marionetas imperiales.

Y ahora, para colmo, cuando ya me creía a salvo de tales prejuicios, empiezan a lanzarme consignas contra negros, mozárabes, venezolanos y algún indio paquistaní que habita en el segundo. Cosas terribles que me hacen dudar de mi propia identidad y mi condición racial. ¿Y si es verdad que en mi ADN hay restos de indios andinos, gitanos del Sacromonte y algún que otro gen desterrado del África subsahariana, cómo voy yo a pedirle al señor ministro del interior que les ponga más cuchillas, más cadenas y más penitencias a quienes pueden ser (lo más seguro es que lo sean) parientes lejanos míos? ¿Cabe mayor incongruencia? ¿Cabe mayor desazón? ¿Cabe, si cabe, mayor atropello a mi esperanza de razonar de forma equilibrada? ¿Y si un día me despierto y soy racista?