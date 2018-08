Teo y Obélix

Obélix, el galo guerrero que se enfrenta a las legiones romanas desde su poblado en la Galia, es un personaje de ficción: de complexión grande ( no le gusta que le llamen gordo, eso sí, está un poco rellenito ), en alguna aventura sirvió de ariete para derribar algún portalón. Su fuerza no le quita el carácter sensible y dulce que posee cuando tiene que acudir en ayuda, de quien ha sufrido un agravio. Teófilo Rodríguez no es galo. Es de Hispania ( España), de Turís (Valencia) y es real. Su lucha la tiene contra la obesidad, enfermedad mórbida que le ha llevado a acumular 385 kilos de peso. Teo, además, tiene otro frente contra el que luchar: las huestes burocráticas de la administración del poblado (comunidad autónoma) que le traen de cabeza, porque por su estado se ve obligado a acudir con frecuencia a los hospitales. Una persona con esa masa corpórea monumental tira al traste cualquier medio convencional. Es por ello que aún teniendo el hospital equipos humanos muy cualificados y preparados, como equipos materiales de alta tecnología, se produce una catarsis con la llegada de Teo. No hay camas qué aguanten su peso. ¿Qué hacer? Pues hasta que fabriquen una, si es que lo hacen, se le tendrá acostado en dos camas. Acabada la fase de distintas pruebas, se decide dar de alta al paciente. Teo, hasta hace poco tiempo, andaba lentamente pero andaba. Ahora ya no. El hospital es el responsable de su traslado. Pero no es sencillo. Ambulancia para el traslado de un paciente con estas características no la hay. Así y todo, se encuentra la solución algo inaudita por el vehículo utilizado: una camioneta de mudanzas. No hay otro. Se pretende paliar, disminuir el daño moral, que se causa. La obesidad es un mal endémico de las sociedades modernas, causada principalmente por la producción de alimentos con contenidos excesivos en azúcares, que entre otros, causan exceso de grasas en el organismo. Hay que seguir ayudando a Teo y dejar a Obélix con sus jabalíes.