El rey tiene quien le aplauda

Al recibir un premio literario entre muestras de fervor, Borges reflexiona "qué raro que haya tanta gente equivocada". En cambio, los gobernantes pretenden que el aplauso es la única reacción lógica a su comparecencia. Los predicadores de la unanimidad se exasperan en cada ocasión en que el funcionario Felipe VI, por elevarlo al rango que Inglaterra concede a su tía Isabel II, sufre muestras de público desaire. Si a una persona solo puedes ovacionarla, el batir de palmas es graznido de gansos. El corolario periodístico, violado a menudo, consiste en no hablar bien de seres humanos de los que no puedes hablar mal.

Los predicadores de la uniformidad deberían reparar en que la idea de que el Rey siempre acierta no ha sido muy beneficiosa para la monarquía, por no hablar de que son menos quisquillosos con Trump o Macron. Los discrepantes tal vez no acierten en el motivo y la estridencia, pero le recuerdan a Felipe VI que es un hombre, trasponiendo el hominem te esse memento" que un esclavo recitaba a los generales romanos victoriosos. Este argumento autorizaba los abucheos al Rey según el Supremo, cuando era un tribunal de jus-ticia.

El descubrimiento de que hay personas dispuestas a no ovacionar de antemano al Rey, ha servido simétricamente para demostrar que también tiene quien le aplauda. Estas muestras de apoyo adquieren un valor adicional, aunque se limiten a utilizar al Jefe de Estado como banderín de enganche contra la otra España. Por fin se puede tomar recuento del número de partidarios y adversarios del monarca, aquel célebre criterio para permitir el voto a Batasuna. Es posible que Felipe VI prefiriera invertir los colectivos de adeptos y antagonistas, pero nadie elige a sus seguidores. En fin, ¿prefieres recibir un aplauso antes de ser escuchado, en la conciencia de que nadie atenderá a lo que digas luego, o ser escuchado a riesgo de que la ovación no sea unánime?