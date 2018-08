Los que quieren elecciones

Me cuentan que los habitantes de Ladrido -parroquia coruñesa en Ortigueira- que no son más de trescientos, siempre han sido muy bragados. Tanto, que hace muchos años protagonizaron un incidente con la Guardia Civil que deja chiquito a lo ocurrido, y tan juzgado, en Alsasua con una pareja fuera de servicio de la Benemérita, y sus novias. Parece que los de Ladrido, a partir de las once de la noche y unos combinados de más, tornan agresivos, en una extraña suerte de licantropía muy galaica, aunque más orensana o lucense que coruñesa. Una de esas noches apareció por el pueblo una pareja de la Guardia Civil, perfectamente armada, uniformada y con el correspondiente vehículo, entonces un Nissan Patrol nuevecito, de los que había comprado Luis Roldán para sustituir a los viejos Land Rover. No ocupaba a los agentes nada especial, un recorrido de rutina. Pero hete aquí que se toparon con unos lugareños ya en plena transformación después de consumiciones alcohólicas varias y más allá de las once de la noche, y no es que fueran agredidos: recibieron una paliza descomunal de la que solo les quedaron fuerzas para volver al coche y regresar al cuartelillo a reparar daños. No hubo denuncia, nada se dijo: cosas de los chicos de Ladrido. Sus paisanos de Ortigueira tampoco son mancos. Hace unos años, un guardia civil especialmente antipático se apostaba en la entrada del pueblo para parar, multar y amonestar a todo el que pasara por allí. Puro capricho. En algún bar ortegano -jamás en el Caracas, Antón no lo hubiera permitido- se decidió que había que acabar con aquello. Una noche, dos rapaces inmovilizaron al guardia civil de marras, le robaron la pistola y se fueron con ella a la casa cuartel a entregarla diciendo "nos la hemos encontrado en una cuneta por aquí cerca." El guardia civil acabó de manera inmediata, en un incómodo destino en un pequeño pueblo de Extremadura, otros dicen que en Melilla. Todos ellos buenos lugares, pero nada que ver con Ortigueira.

Puestas así las cosas, ¿quién quiere elecciones generales antes de que se acabe la legislatura? Los de Ladrido me han dicho que ni de coña, y eso antes de las once de la noche; más tarde no me atrevo a preguntárselo. Creo que las gentes del PP, C´s, Podemos y también el PSOE, piensan lo mismo que los habitantes de Ladrido: elecciones ahora, ni de broma. ¿O es que alguien va a mandar a la guardia civil a convocarlas?