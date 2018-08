La bandera de la mala educación

Suelen relacionarse, en ocasiones, los valores positivos o negativos de las personas con la edad, la posición social, el entorno en que se vive, etc. Pero en modo alguno es esto cierto, ya que los valores dependen de otros factores, y al igual que existen personas de mayor edad que practican la mala educación, hacen lo mismo personas de menor de edad, y los de edad intermedia. Por ello, la educación no depende de la edad, la riqueza o la profesión de las personas. Depende de si se ha aprendido, te la han transmitido, o, incluso, si se detenta. Pero, también, si pese a haber vivido en un entorno de respeto y buena educación se rechaza por la persona ponerla en práctica y ejecuta conductas de falta de respeto a los demás, de intolerancia, de agresividad en sus modales y forma de comportarse, etc.

Por otro lado, la mala educación es el germen o principio de otros factores que acaban desembocando en actos de ejercicio de la violencia, bien con tu familia, al conducir, al acudir al trabajo con los compañeros, etc. En definitiva, en muchos órdenes de la vida en donde nos relacionamos. Así, se empieza por ser maleducado con expresiones verbales, o actitudes de mal gusto y falta de respeto hacia los demás, y se acaba mediante el ejercicio de la violencia física. Aunque también se ejecuta por medio de una violencia psicológica. Lo que ocurre es que la mera mala educación viene a suponer una conducta rechazable socialmente y que debe ser advertida por su entorno a quien la práctica para que cese de inmediato, mientras que pasar la raya de esa mala conducta para llegar a una fase de violencia, bien sea física o psíquica, supone la comisión de un hecho delictivo sancionable penalmente.

Así, mientras que la mala educación tiene un reproche social hacia quien la ejerce, la violencia, como aditamento a esa conducta, tiene un reproche penal por el Estado de Derecho. No obstante, debería ponerse en práctica un permanente recordatorio a los ciudadanos de las cosas que se están haciendo mal y las conductas que son entendidas como actos de mala educación hacia los demás y su bienestar mental. Y recordar que el hecho de que existan conductas que no tengan un reproche penal, no por ello, no deben tener un reproche colectivo a quien así actúa y una advertencia de que ese no es el camino a seguir.

La mala educación se manifiesta en muchos momentos a lo largo del día mediante actos tales como no ceder el paso en la conducción a un peatón cuando atraviesa un paso de cebra, no ceder el asiento en un transporte público, levantar la voz a trabajadores de cualquier centro como si se trataran de esclavos o inferiores, menospreciar un superior a sus empleados o subordinados jerárquicamente, levantar la voz en centros privados y públicos en un intento de que se acepten determinadas reivindicaciones de una persona que desea imponer su voluntad por encima de reglas, y lo que ya es la máxima expresión de la mala educación, como es el uso de las redes sociales para menospreciar a los demás, vituperarlos, criticar actuaciones, conductas u opiniones, etc. Internet se ha convertido, desgraciadamente en uno de los sitios donde se ejercen estas conductas reprochables con mayor frecuencia, y donde en casos de excesos debe intervenir, también, el reproche penal.

Otro lugar donde se ejerce con frecuencia, también, la mala educación es en la convivencia en las comunidades de propietarios, hechos y vivencias que conocen a la perfección los presidentes de las comunidades de propietarios y los administradores de fincas colegiados, ya que el no respeto de las normas de convivencia con los vecinos es una práctica muy extendida y que evidencia la intolerancia y la insolidaridad de quienes ejercen la mala educación con los más cercanos y con los profesionales encargados de administrar su vivienda. Las exigencias de imponer su criterio convierten a estas personas en auténticos símbolos de la teoría que estamos destacando, no admitiendo opiniones técnicas contrarias a las suyas, y no reconociendo obligaciones, sino solo los derechos. Así las cosas, quien ejerce la mala educación como escudo y bandera no admite posicionamientos opuestos a los suyos, y la mala educación ante sus vecinos y presidentes o administradores se constituye como una pose casi permanente que debe tener su rechazo por la colectividad.

Por ello, hoy en día estas actitudes provocan un desgaste social y colectivo que exige que la sociedad le ponga coto de alguna manera para postular el mantenimiento del respeto y la buena educación como la única bandera que debe presidir la conducta de las personas. Y no el totalitarismo de quienes ejercen la mala educación en sus casas y fuera de ellas.