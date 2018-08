El buen Capitán

Le conocí 'oficialmente' en 1967, aunque ya nos habíamos visto en alguna ocasión anterior, creo recordar que cuando él compraba alguna cosa en la perfumería-bazar Tristán, en la cale Luis Morote esquina a General Vives. Pero fue, ya digo, en 1967, cuando puede decirse que empezamos a tejer una buena amistad, que duró hasta final de sus días, a los 77 años, el pasado domingo 19 de agosto.

Él vendía coches en la exposición que Domingo Alonso tenía en la calle León y Castillo, a unos pasos, hacia San Telmo, del periódico LA PROVINCIA y del Diario de Las Palmas. Yo, todavía sin nómina, cobrando unas perrillas por las colaboraciones, hacía ya previsiones para el futuro y solía pararme ante el gran escaparate para atisbar las novedades automovilísticas de impresionantes líneas. Sergio siempre que me columbraba salía a cambiar impresiones, y a charlar un rato en la acera. Era alto, desgarbado, amable, solícito, y sin una palabra más alta que la otra. Educado y elegante. Así me parecía, y así fue hasta que nos dijo adiós.

Aprendió el oficio, pues, desde el trato con la gente. Desde abajo. A pie de obra. Antes de ser Capitán de un poderoso, diversificado y sólido grupo empresarial. Luego Domingo Alonso se mudó, y ya perdimos el contacto cercano hasta que comenzó la gran movida del REF, entre 1969 y 1972, cuando se aprobó la Ley publicada el 22 de julio. En ese proceso de actualización de los puertos francos de la Reina Isabel II y su ministro de Hacienda, el extremeño Bravo Murillo, se forjó toda una hornada de líderes políticos, sociales, económicos y sindicales.

Era un asunto 'de vida o muerte' para el Archipiélago. Las Islas ya no eran un archipiélago frutero, pendiente únicamente del humor de los puertos de destino y de las lonjas del continente. El comercio tenía otras necesidades; pero a su vez el turismo fue un motor poderoso que empujó el crecimiento industrial. Había que combinar todos los factores, para forjar un modelo económico mixto.

Varias veces le oí decir que lo importante era Europa. Prepararnos para Europa, porque sí o sí íbamos a entrar en el Mercado Común.

Y casi de inmediato, Canarias se vio metida en la apasionante aventura de la Transición. No estaba aún encarrilado el REF, todo el 'tinglado' de los arbitrios, cuando muere Franco entubado en el Hospital La Paz y sin darnos apenas cuenta se inicia la apasionante aventura de la Transición. Y enseguida, mientras el 'Verticato' -la Organización Sindical (OS) de aquél Régimen- entraba en la fase de 'rigor mortis', nuestro hombre con un grupo de empresarios todos ellos demócratas, unos más liberales que otros -en esto Sergio siempre estuvo en cabeza, no por el qué dirán sino por convencimiento- se pusieron a trabajar para crear las organizaciones que sustituyeran a la patronal obligatoria del Movimiento.

Poco a poco, Sergio Alonso aparece como uno de los empresarios y 'puntales' de referencia de la democracia, sobre todo en su vertiente económica, pero no sólo, y adalid de todos los procesos de renovación empresarial.

Participó activamente en el movimiento empresarial, en la sectorial de Importadores de Vehículos, en la 'Confe', y, sobre todo, en el Círculo de Empresarios. Siempre tuvo una autentica obsesión por conocer a fondo los problemas; por contar con datos solventes y con opiniones expertas que le permitieran desentrañar con base lo que ocurría en la economía, la sociedad o la política. Era uno de los empresarios mejor informados en todos los sentidos.

Esta condición de activista del movimiento empresarial, siempre desde una posición liberal, fue acompañada de otros activismos en los que también destacó: el activismo por el desarrollo. Hombre mesurado, prudente, reflexivo, que no le restaba un ápice de su empuje ni agrietaba su determinación, participó en cuantas batallas importantes se plantearon en Canarias: lo vimos en la lucha por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de la que fue un decidido mecenas, sin perder su sentido crítico y perfeccionista; lo vimos cuando la ciudad estaba a punto de asfixiarse y desconectarse del resto de la isla por el colapso de los accesos, cuando fue uno de los 'empujadores' más significados por la Circunvalación, lo vimos cuando las instituciones concernidas, Cabildo y Gobierno regional, dejaban de lado alternativas urgentes para descongestionar el tráfico del sur, con la apuesta de un tren estrella; lo vimos cuando un urbanismo de postal dejó sin aparcamientos al Puerto, con el cierre consiguiente de más de medio millar de comercios, ya se sabe, por el principio americano de que "no parking no business?". Y lo hemos visto, hasta ahora mismo, cómo se ilusionaba con Foresta, esa visionaria iniciativa para 'reverdecer' la isla comprometiendo al sector empresarial; y también hemos visto ese compromiso con la sociedad con la creación de 'su' Fundación.

Era un gran empresario, culto y buena persona, con las ideas claras, tan liberal que era capaz de reconocer las desviaciones de las leyes del mercado y alguna de sus 'manos invisibles', y tan independiente que era capaz de criticar, con respeto y elegancia, a autoridades, colegas? a todo lo que creyera que no era lo correcto.

En mayo de 1999, tuve ocasión de hacerle una larga entrevista, de la serie 'Primera Fila', en su casa de Tafira, de la que me sorprendió su sobria elegancia, sobre la situación general. El título lo decía todo, o casi: "Los políticos no están dando la talla". "Huuuum -copio textualmente una de sus respuestas-. Yo soy muy crítico, soy crítico con la clase política, y soy también critico con el empresariado, con la comunidad educativa, con todo el mundo. Soy crítico porque deseo algo mejor para nuestra sociedad, y dentro de eso, obviamente los políticos no están dando la talla, y no ya los políticos en sí, sino la forma en que entendemos que debe de ser la política. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con que la política tenga que ser el espectáculo que estamos viviendo aquí; creo que la política se puede hacer de otra forma. En otros países se lleva de otra maneta, mucho más seria y rigurosa".

Sabía, naturalmente, de lo que hablaba. De formación autodidacta, aprendiendo el oficio desde el mostrador y el trato con el cliente, con muchas lecturas y una curiosidad universal, sus estancias en Reino Unido, Alemania y Suiza le dieron una visión y una convicción europeas que le afloraban con una gran naturalidad, porque eran parte de su propio ser.

Ex presidente de AIVA, la asociación de importadores de automóviles, y del Círculo de Empresarios, en aquella entrevista nos acercamos también a la cuestión de la corrupción, que no es cosa de ayer. Entonces, puso por delante su ética y cogió al toro, como suele decirse, por los cuernos. La pregunta terminaba con un interrogante que la resumía: ¿cree que somos poco menos que una república bananera?

Se tomó unos microsegundos de reflexión, pellizcándose la oreja izquierda, para contestar sin ambages. "Sí, en esa línea vamos. Primero, se trabaja todo a corto plazo, no hay tendencias cara al futuro, ni filosofías ni ideas. (?) Se hacen pocos planes estratégicos serios. Yo lo que espero de la madurez del pueblo canario es que se analicen estos comportamientos de una forma mucho más exigente".

Tenía, además, una envidiable capacidad de predicción. Aquel domingo 23 de mayo de 1999, a puntito de entrar en el segundo milenio, hablamos del 'festival' económico sin parangón que vivían las Islas, "superior en duración e intensidad al primer boom turístico". Y aquí vuelve a asomar la sensatez y la visión de futuro de Sergio Alonso. Puede decirse que previó la crisis de un decenio después: "? sí, es así, pero lo que tiene que asustarnos es la borrachera, el que nos emborrachemos de éxito, porque la gente está terriblemente entusiasmada y no hace planes de futuro. No ve que esto no puede durar eternamente. También advertía contra una de las secuelas de las 'subvenciones', que eran "las corruptelas y las chapuzas?".

Este espíritu, a la vez crítico y conciliador, reflexivo pero determinado, prudente pero arriesgado cuando tocaba, empresarial pero volcado en el mecenazgo, convencido del desarrollo, pero asimismo de la sostenibilidad y el medio ambiente, liberal pero defensor del Estado de bienestar? es lo que lo ha convertido en uno de los personajes de referencia en la historia reciente de Canarias.

Su última iniciativa, la 'Fundación Sergio Alonso', fue su testamento vital. No fue nunca, en absoluto, un 'tiburón' de esos que tanto abundan por esta agua; fue un empresario que siempre antepuso la razón y la ética y el compromiso humano.

Su mujer, Cécile Rohner, con quien formaba una pareja entrañable, y sus hijos, Claudio, Óliver y Evelyn, de quienes presumía orgulloso, "son mi repuesto", tienen ahora la tarea de mantener y acrecentar el legado del padre, aunando la determinación con la reflexión, el negocio con la ética, la empresa privada con el compromiso social y la filantropía, la critica con la conciliación, la discrepancia con el acuerdo?

Qué le vamos a hacer. Los buenos parece que siempre se van antes de tiempo.