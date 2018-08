El corazón de Tenerife

Muchos visitantes de nuestra capital, los que transitan por Bethencourt Alfonso, Plaza del Príncipe, Pilar, el bulevar, parque García Sanabria, ramblas y Plaza de los patos, asienten con lo que dice la copla, "qué bonito está Santa Cruz", con los flamboyanes en flor, pero ven si se salen de este recorrido cómo nuestra ciudad se parece a Praga después de la guerra. Suspendidas las inspecciones y cientos de edificios cubiertos con mallas, entre ellos el Cabildo. Y muchos garajes, convertidos en depósitos. Y el charco de Adán, sin chorro y sucio, y en un depósito la fuente luminosa de Puertos.

Y los de más afluencia peatonal, como la Rambla Pulido -con las aceras rompezapatos- y un césped tranviario maltratado por peatones que cruzan por los setos al no existir vallas, ni educación, y que obligan a los conductores del Metropolitano a frenar o tocar escandalosas bocinas. Y si siguen por Weyler y la soleada y turística Castillo, descubren, botados en las aceras, hombres y mujeres mendigando unas monedas sin que se presenten los Servicios Sociales. Y es curioso ver, que si aparece la guardia urbana, estos mendicantes no tiran de la manta, ni siquiera el hombre de las palomas deja de dar migas de pan, como la mujer de las ratas. Y por cierto, aconsejamos a los feriantes de carnavales que no hace falta que acudan a las subastas de puestos: pueden instalarse, con tiznarse, libremente en la calle Castillo.

Y es que no dan ejemplo unos pocos agentes de la Policía Local. Estacionan en las aceras y ramblas, tanto para ir a una sucursal bancaria, al dentista, al óptico o a comerse un bocata, comprar una pizza o tomarse un café, sin darse cuenta que son servidores de la ciudadanía, que les paga y sancionan si se les imita.

Y también vemos con escepticismo el acuerdo con Cepsa, que esperemos que los biznietos del alcalde Bermúdez, que ya lo llaman "papá dios", pues está últimamente en todas partes, puedan ver urbanizados esos terrenos. Es curioso cómo a la petrolera se le mira con lupa si contamina, pero no sucede lo mismo con el ferry de Armas, que llena el cielo de humo intoxicante cada vez que abandona el Puerto de Santa Cruz. Y toca hablar de Las Teresitas, con muchos barcos de recreo fondeados dentro de la playa, posiblemente la única en el mundo en que se tolera, y no se puede entender cómo Costas hace la vista gorda, pues ocupan mucho más que el esqueleto del edificio de aparcamientos, que fue derribado por unos metros, y que no supieron defender los vecinos de San Andrés. Hay intereses creados. ¿Delinque Costas? Y sin embargo, en la misma playa de Troya, en Adeje, han construido estos últimos meses un mamotreto -este si es un señor mamotreto- del Monkey, que supera desde la misma playa y en la playa, 4 plantas y que cierra la vista al mar de la llamada avenida de Penetración, mamotreto que justifica el alcalde sureño por cuanto "está amparado en el plan de modernización". Es de esperar, por aquello de correlaciones, que la fiscalía actúe con celeridad y ordene su demolición, y que los gastos sean cubiertos por quien lo autorizó, y paguen, como los ediles de Santa Cruz penalmente. Es de justicia.