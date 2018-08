El agnosticismo de los líderes republicanos

El gran error de la II República fue su laicismo excluyente de la Iglesia católica, que trajo como consecuencia el asesinato de decenas de miles de religiosos y laicos católicos a manos de las organizaciones revolucionarias de ultraizquierda durante la Guerra Civil española. El historiador británico Hugh Thomas, simpatizante de la causa republicana, llegó a decir que "en ningún momento de la historia de Europa, y quizás incluso del mundo, se ha manifestado un odio tan apasionado contra la religión y todas sus obras". Azaña era un intelectual puro pero como gobernante se le escapó el orden público de las manos y cometió el error de querer aplicar la Ley francesa de 1905 de separación de la Iglesia y el Estado, inspirada en la Revolución Francesa, ignorando que, en España, como dijo Santa Teresa, "la religión está no sólo en el puchero, sino en los garbanzos". Las matanzas de la retaguardia republicana, y especialmente las de la cárcel Modelo, le hicieron decir a Indalecio Prieto, contrario a la violencia revolucionaria que se desató en la zona republicana: "La brutalidad de lo que aquí acaba de ocurrir significa, nada menos, que con esto hemos perdido la guerra", y a Azaña: "No quiero ser presidente de una República de asesinos". Y al llegar Valencia dijo: "La guerra está perdida pero si por milagro la ganáramos, en el primer barco que saliera de España tendríamos que salir los republicanos, si nos dejaban". Sin embargo, en honor a la verdad, los líderes republicanos, aunque eran agnósticos, mostraron un respeto por la Iglesia y por los religiosos. Azaña, prematuramente envejecido y enfermo por las penurias sufridas, falleció en Montauban, sur de Francia, el 4 de noviembre de 1940. En una declaración firmada el 7 de marzo de 1952 por Pierre Marie Theas, que era, en 1940, obispo de Tarbes y de Lourdes, dice así: "Fue la señora de Azaña quien me llamó a medianoche para administrarle al enfermo la Extremaunción. La recibió in extremis; pero en pleno uso de sus facultades". Su viuda, Dolores de Rivas, profundamente religiosa, encargó a dicho obispo, tras el deceso de su marido, un funeral religioso en la catedral de Montauban el 5 de noviembre de 1940.

Juan Negrín tenía un profundo respeto y amor por su madre Dolores López Marrero, que murió en Lourdes por amor a la Virgen, por su hermana Lolita, que profesó en una orden religiosa, y por su hermano Heriberto, sacerdote claretiano. Una muestra de su tolerancia y respeto por las creencias de los demás es la carta que desde París, le dirigió el 20 de julio de 1952 al que había sido uno de sus discípulos, José María Corral, profesor de Bioquímica de Cádiz: "Mi buen amigo: A nuestro antiguo amigo y colega Bellido le ha tocado su hora según me acaba de informar su hija desde Toulouse para donde salgo ahora. Vd. que comparte sus mismos sentimientos, se alegrará saber que Jesús ha muerto como el católico ferviente que siempre ha sido y que a él ciertamente le hubiese emocionado saber que vd. lo recuerda en sus plegarias, cosa que no podemos hacer, a menos en la misma manera, los que no tenemos el privilegio de haber sido tocados por la fe".

Es conocida la profunda amistad que el líder socialista Indalecio Prieto tenía con el arquitecto Ricardo Bastida, ferviente católico, y con la monja Cecilia, a los que se refería cuando dijo: "Es propio de imbéciles no reconocer en campos opuestos al nuestro altas jerarquías, como las de Bastida, que me superaba en bondad, y la de Cecilia, cuyo fino espíritu evidenciaba la tosquedad del mío". En su artículo El Consuelo de la fe, escrito en el exilio mejicano, decía: "Quien haya conseguido el inapreciable bien de la fe religiosa será un insensato si se esfuerza en desprenderse de ella, ya que al perderla se dará cuenta del enorme consuelo que representaba".

Fernando de los Ríos se confesaba cristiano erasmista. El eximio historiador medievalista Claudio Sánchez Albornoz, autor de la importante obra España, un enigma histórico, que fuera presidente de la II República en el exilio, ferviente católico, en el sepelio en Buenos Aires del sabio penalista Luis Jiménez de Azúa, pronunció la siguiente conmovedora oración fúnebre:

"Muchos republicanos han muerto en el exilio sin creer en Dios, pero no me cabe duda que Él les acogerá en su seno por haber vivido con una ética sublime y por sus nobles anhelos. La Fe es un don del cielo y ellos no son responsables de que no se la hayan concedido".

Tengo para mí que tanto los que hemos tenido la suerte de tener fe, como los que no la han tenido, a la hora de la verdad del juicio final dependemos por igual de la misericordia de Dios, y que a los que hemos sido agraciados con la fe se nos juzgara con más rigor, aunque con la justicia divina.

Terminaba Sánchez Albornoz su oración fúnebre, con esta hermosa estrofa del Cant espiritual de Juan Maragall: "Y cuando llegue la hora tenebrosa / En que nuestros ojos se cierren / Ábreme, Señor, otros más grandes / Para contemplar tu inmensa misericordia".