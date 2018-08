Adicta al chocolate

Ser adicto al chocolate es como serlo a cualquier otra cosa, pero más dulce. Eso es lo malo. Creemos ser lo suficientemente avispados como para no caer en trampas del tipo que sean. Leemos anuncios y prospectos; te informas de lo que atañe a la salud del cuerpo y del alma; te preparas para cualquier evento que pueda transformar tu vida, y crees que con esa preparación vas a liberarte de todos los vicios que te rodean con sus variantes incluidas. Has dejado de beber como una loca por temor al hígado y sus malévolas reacciones. Has dejado de fumar en un momento determinado a pesar de los mil placeres que te empeñabas en querer demostrar a quienes ya lo dejaron mucho antes de tomar tú la decisión de hacerlo pensando que eras capaz de afrontar esas ansias e incluso caíste en la trampa de volver a declinar la tentación cuantas veces hicieran falta hasta romper con ese placer definitivamente. Has dejado el cine, las novelas de amor y las tardes delante del televisor disfrutando de los cuernos y varapalos ajenos y, en fin, has dejado al novio y sus viciosas costumbres.

Has abandonado todas tus adicciones creyendo que así ibas a mejorar tu aspecto físico y tu inteligencia sin que a estas alturas hayas podido notar los sinsabores y el amargor que producen los abandonos que te has propuesto llevar a cabo. Pero el chocolate, no. El chocolate es mucho pedir, es demasiada exigencia para que tu espíritu pueda liberarse de él con facilidad. Porque el chocolate atrapa, fortalece, deslumbra, seduce, ennoblece y llega a conducirte a cotas inimaginables. Hay quien no puede vivir sin él. Hay quien llora de alegría al recibirlo en su cuerpo y se siente transportado a determinadas alturas cuando, convertido ya casi en líquido tibio y suave, comienza a deslizarse por debajo de la lengua y a bajar por la garganta y resbalar lentamente por ella hasta perderse por los extraños laberintos del cuerpo produciendo el placer suficiente como para desear más y más cada vez.

Completamente sumisa, una, que es muy dada a controlarse por otra parte, no puede resistirse ante semejante deleite, y abrazada a la caja, la tableta o el papel de colores que los envuelve, decide sacrificarse una vez más y los va devorando uno a uno mientras en su interior le crecen las culpas y el desconcierto al saberse tan frágil, tan humana y tan poco propicia a escuchar las alarmantes recomendaciones de su querido endocrino, el doctor Riverol, a quien, por otra parte, intentas camelar en cada visita regalándole libros, poemas y chistes de Forges sobre gordas con problemas de azúcar para que no te regañe ni prohíba ese dulce encantamiento.