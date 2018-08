eSports y comunicación

La Opinión de Tenerife abre todos los lunes un espacio de debate, en colaboración con eSport Talent Canarias, sobre la práctica de los deportes electrónicos (eSports) escritos por gamers, psicólogos, profesores, abogados, economistas, médicos y especialistas deportivos, en comunicación audiovisual y nuevas tecnologías, que ofrecerán un análisis exhaustivo y novedoso para conocer una actividad que no solo es deportiva sino que tiene importantes repercusiones educativas, económicas, jurídicas, culturales y sociales.

Qué es la comunicación? Simplificando al máximo, comunicar es un proceso de vital importancia en el ser humano, inherente a la propia evolución del mismo. Existen varios tipos, la comunicación interpersonal, cuando establecemos comunicación verbal, o no verbal con otra persona, y la comunicación intrapersonal, cuando nos comunicamos con nosotros mismos (un diálogo interno, nuestros pensamientos). En el primer tipo, para que nuestro mensaje sea comprendido por el que lo recibe y se obtenga una respuesta, se han de tener ciertos códigos en común, como por ejemplo imágenes, lenguaje hablado o corporal y claves. A su vez, en este proceso comunicativo tenemos a dos actores principales, el emisor, la fuente que genera el mensaje, y el receptor, el agente que recibe el mensaje. En las siguientes líneas se hablará sobre la importancia de la comunicación dentro del mundo de los deportes electrónicos y los videojuegos, y sobre la comunicación entre casters, una profesión de suma importancia y el público al que se dirigen.

En primer lugar hay algo que debemos tener en cuenta y es que, en los eSports, existe una comunicación interpersonal muy marcada. Atrás quedó esa idea y prejuicio con la que se afirmaba rotundamente que los gamers eran personas que les gustaba sentarse delante de una pantalla y aislarse del mundo evitando todo contacto posible con otras personas. Hoy en día la realidad es muy diferente, las posibilidades de comunicación que los videojuegos y en especial los eSports nos han facilitado son muy diversas. Cuando jugamos podemos escribir e incluso hablar con personas de otras ciudades, países y continentes. La limitación geográfica ya es prácticamente cosa del pasado. Y no solo esto, sino también la ruptura de los límites idiomáticos. Cuando jugamos por ejemplo a juegos de equipo, el idioma estándar de comunicación en la mayoría de los casos es el inglés, por lo que si queremos que nuestro equipo nos entienda y que el trabajo de grupo sea el más óptimo posible, deberemos soltarnos y perder esa vergüenza que muchos teníamos (o tenemos) a la hora de hablar en otro idioma. Les sorprendería el poder de aprendizaje que tiene una simple partida.

Los eSports o deportes electrónicos se nutren de las competiciones deportivas tradicionales y han adaptado sus fundamentos al mundo digital. Con el creciente desarrollo de los videojuegos el sector ha ganado miles de adeptos, llegando a contarse cifras millonarias en las finales de los deportes electrónicos con mayor seguimiento. En estas competiciones encontramos a los denominados casters, conocidos en los deportes tradicionales como comentaristas. Los casters contribuyen a que las partidas sean todavía más emocionantes creando un vínculo con la audiencia que completa la experiencia como espectador. Asimismo en las competiciones presenciales pueden desempeñar el rol de maestros de ceremonia, presentando y entrevistando a los jugadores, a la vez que analizan las diferentes estrategias y jugadas de cada equipo. En conclusión, estos profesionales conforman uno de los principales pilares del sector, con el potencial de transformar jugadas impresionantes, en momentos que el público recordará durante mucho tiempo.

Entonces, ¿esta profesión de caster se demanda? Sí, y mucho. En los últimos años la cantidad de torneos de eSports (no solo a nivel profesional si no también amateur) ha aumentado, y como era de esperar, con ello también aumentó la demanda de casters, a mayor número de deportes electrónicos y eventos a los que atender, mayor necesidad de profesionales, es algo lógico. Es por ello que la oferta de cursos, carreras y formación profesional por parte de universidades y empresas privadas creció, buscando poder ofrecer la mejor opción para todos aquellos que quieren profesionalizarse de manera específica. El crecimiento en este sector ha hecho que empresas tradicionales, como por ejemplo medios de comunicación, hayan dado el salto y diversificado para ofrecer contenidos relacionados, como por ejemplo Marca y As, que ya poseen apartados de eSports en los que ofrecen información sobre las novedades de este mundo.

Soy periodista y llevo jugando desde hace muchos años, he conocido a varios de mis mejores amigos gracias los videojuegos, he aprendido a trabajar en equipo, crecer, formarme, aprender y sobre todo entender lo importante que es cada miembro dentro de un grupo gracias a los eSports y he perfeccionado idiomas y empezado a aprender otros gracias a los mismos. Los tiempos cambian, evolucionan y lo que antes era prácticamente imposible para algunos hoy es una realidad. Los eSports han conseguido afianzarse dentro de nuestra sociedad como un sector titánico que se mueve a pasos relativamente rápidos, ahora bien, somos nosotros los que debemos decidir cómo afrontar la situación. ¿Nos conformamos con lo genérico, con el conocer lo básico y dejarnos llevar por una corriente o decidimos marcar nuestro propio camino, una pauta regida por el conocimiento, aprendizaje y retroalimentación constante dentro de un mundo con un futuro espectacular?