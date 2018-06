Me dan pena los hombres que no pueden ser hombres de verdad, libres y sin las cadenas que les ha impuesto la sociedad durante siglos y siglos. Me da pena esa forma de caminar por la vida sin querer reconocerse a sí mismos creyendo siempre que formar parte de una manada los hará mejores. Vestirse por los pies, como un hombre; serlo como indican los cánones y las tradiciones culturales. Que así se gesta la hombría. Ser un hombre lleva el sello de dónde se procede, de qué etnia, de qué tribu, de qué gente. Desde el vestir al hablar, desde el comportarse al sentir. Así los educa la tribu desde que nacen y se inician en ser hombres. "Como debe ser un hombre", les dicen. De padres a hijos las normas de conducta van encaminadas a que lo sean según ellas lo exigen. Sin desviaciones de ningún tipo y según dictan las leyes de la comunidad.

Supeditados a esas normas, los niños crecen y se habitúan a ellas con una naturalidad asombrosa, tanta, que uno diría que determinados gestos y comportamientos habituales en ellos son una parte importante de sus células. Salirse de ellas es ir contra natura y así te lo explican y así lo normalizan. Y ellos, desde muy pequeños, acatan las costumbres como si fueran leyes incuestionables: "los hombres de verdad no lloran, no gimen, no hacen pucheros; los hombres de esta familia son broncos, son duros, trabajadores de manos fuertes, pechos amplios, espíritus combativos; los hombres de esta casa no permiten, no dudan, no imploran, no demuestran debilidad ni flaqueza". Les repiten. El prototipo se impone y ellos son buenos luchadores, enérgicos gobernantes, demoledores empresarios, guerreros desafiantes, y todo lo que se les ocurra a legisladores, educadores y padres de la nación.

Pero un día cualquiera, aparece alguien que dice ser un hombre y no quiere nada de eso; no desea nada de lo que le proponen como rasgos primordiales de su género. Y llora cuando quiere, y se emociona con cualquier película de domingo a las tres y media, y le gusta ser sensible, delicado, tierno, entender de telas, tejer traperas, hilvanar sábanas de hilo, cocinar postres, adornarse con ropas alegres y leer poemas de amor. Y renuncia a vestirse por los pies y a ser un amante agresivo, y le atraen las mujeres sensibles como él, y le atraen, precisamente, porque se compenetra con ellas y lo hacen feliz con detalles parecidos a los suyos; y es a ellas a quienes les gusta dirigir un reino, cabalgar a pelo, conducir carruajes y sacarse del pelo lazos y argollas. Y ese día, ese hermoso día, habremos dado un paso más hacia la igualdad y el bienestar del género humano.