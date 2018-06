Los Esports han marcado mi vida

LA OPINIÓN DE TENERIFE abre todos los lunes un espacio de debate, en colaboración con eSport Talent Canarias, sobre la práctica de los deportes electrónicos (eSports) escritos por gamers, psicólogos, profesores, abogados, economistas, médicos y especialistas deportivos, en comunicación audiovisual y nuevas tecnologías, que ofrecerán un análisis exhaustivo y novedoso para conocer una actividad que no solo es deportiva sino que tiene importantes repercusiones educativas, económicas, jurídicas, culturales y sociales.

Los videojuegos han sido una parte de mi vida desde pequeño y esa pasión me ha llevado a dedicarme a este deporte digital con la misma pasión que me dedico al deporte tradicional. He seguido las mismas normas y rutinas donde no he dejado mis estudios y mucho menos mi relación con los compañeros o descuidarme físicamente. He participado en el Tennis World Tour y en especial hace unas semanas en el torneo de Roland Garros donde fui tratado como un tenista más.

Soy estudiante de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de Las Palmas y llevo toda la vida jugando a videojuegos. Desde que era pequeño, he practicado todo tipo de deportes, individuales y colectivos, aunque siempre he tenido una especial habilidad y debilidad por los deportes de raqueta. 14 años de mi vida estuve jugando al tenis, y aunque adore los deportes siempre he jugado a videojuegos, normalmente a juegos deportivos y específicamente a juegos de tenis.

¿Qué quiero decir con esto?; pues que aunque me encante jugar a videojuegos, siempre he tenido una vida activa, estudiando, haciendo deporte y jugando al mismo tiempo, sin ningún tipo de conflicto entre todas las actividades, y cada cual ha aportado algo a lo que soy ahora.

Para poder contar lo que los eSports me han aportado y pueden aportar a la sociedad, debo agradecer a mis padres que siempre respetaron mi gusto por los videojuegos y que me permitieran jugar, aunque siempre con un control, ya que cualquier actividad en exceso puede producir efectos nocivos en una persona, no solo los videojuegos.

Existe una concepción en la sociedad de que aquella persona que juega a videojuegos es una persona sedentaria, obesa y con problemas sociales. Desde mi propia experiencia puedo confirmar que ese modelo de jugador que está enquistado en la sociedad no existe, y que los eSports son una herramienta más para la educación y el crecimiento personal. Los deportes virtuales no me han convertido en una persona sedentaria, creo que todo lo contrario, me han aportado una serie de habilidades que me han facilitado incluso la mejora en la práctica deportiva real, ya que por ejemplo, el nivel de toma de decisiones dentro del mundo virtual es de una intensidad y velocidad altísima, esto, transfiriéndose incluso a mi práctica deportiva de competición.

Además de la toma de decisiones, los eSports han actuado en mi vida como medio de relajación, liberación de tensiones y disfrute del tiempo libre. El ser humano por naturaleza tiene una necesidad intrínseca de jugar y siempre ha tenido que satisfacer dicha necesidad, y con el paso de los años han aparecido diferentes medios para conseguirlo. Todos los deportes que ahora son de alta competición, empezaron siendo juegos que divertían al ser humano, que se reglaron y pasaron a ser deportes. Los Esports no deben ser la excepción ya que tienen su componente lúdico como cualquier otra modalidad pero que de forma reglada e institucionalizada se convierten en deporte.

Ahora mismo estamos en la era digital, que ya no es una nueva tecnología para los jóvenes pero sí deben ser educados dentro de la evolución de la sociedad. Yo he vivido esa evolución de una sociedad más arcaica a una completamente digital, y gracias a mi experiencia personal y a la persona que he conseguido ser, les he podido aportar a mis padres una nueva visión sobre los deportes electrónicos y su función en la sociedad. Es totalmente clave para que la consolidación de la era digital sea saludable que tanto padres como hijos sean educados para tener los conocimientos sobre cómo los eSports pueden formar parte de la educación integral del ser humano.

Como dije anteriormente existe un modelo de jugador de videojuegos completamente erróneo, muchas personas también piensan que los videojuegos hacen al que los juega más violento, y es de nuevo una afirmación sin sentido. Es tan sencillo como que yo llevo toda la vida viendo películas de terror y de tiros y no me he vuelto un asesino, todos los videojuegos están categorizados por edades para que cada persona los juegue durante el momento de su vida en el que esté preparada para ello, al igual que las películas que tienen su propia regulación por edades. Entonces, no tiene ningún sentido que una actividad esté tan mal vista y la otra esté totalmente normalizada en la sociedad.

Yo por suerte, crecí con este pensamiento de mente abierta a nuevas actividades de la era digital, lo que me ha permitido disfrutar al mismo tiempo del deporte en la realidad y del deporte virtual, que al final se ha convertido en mi pasión. Empecé jugando por hobby combinándolo con mis estudios y el deporte, y he acabado disfrutando de los eSports en su vertiente más competitiva y convirtiéndome primero en campeón del Mutua Madrid Open Virtual y más adelante para clasificarme y convertirme en campeón del mundo del Tennis World Tour en las Eseries Roland Garros 2018, en París.

La experiencia que nunca pude vivir con los deportes convencionales me la ha regalado el deporte virtual, y es algo que si trabajamos todos juntos se puede instaurar en la sociedad como una actividad más que puede llenar de experiencias y alegrías a los jóvenes de nuestra sociedad, además de servir como una herramienta de educación integral de la persona.

Esta nueva sociedad conlleva nuevas posibilidades profesionales y laborales, y los eSports no son una excepción. Son un nuevo sector que necesita profesionales especializados en diversas materias para poder proporcionar a los jugadores las herramientas necesarias para rendir al máximo en las competiciones. Estas nuevas salidas laborales deben integrarse dentro de la educación escolar, educarlos en un entorno digital en el cual pueden a la vez que disfrutar con su pasión, ganarse la vida económicamente también. Usar por ejemplo la realidad virtual en las aulas permite a los profesores poder darles a aquellos niños con cualquier tipo de dificultad con la actividad física o con la socialización, una herramienta que facilitaría esos procesos y ayudaría a que todos los alumnos desarrollen su máximo potencial. Los videojuegos son una auténtica realidad y han llegado para quedarse, y eso lo demuestran los clubes de eSports profesionales, rodeando a los jugadores con un personal altamente cualificado que les ayuda a crecer en todos los ámbitos. (Fisioterapia, preparación física, nutrición, psicología...)

Estoy muy orgulloso de que Canarias con su proyecto Esport Talent y su gobierno me hayan apoyado de la manera que lo han hecho, haciéndome sentir una satisfacción enorme por representar a las islas a nivel internacional y por haberlas puesto en el punto de mira internacional de los eSports con mi victoria en París. Espero que este mundo siga creciendo y yo poder ser una ayuda más para cualquier persona que necesite apoyo para cumplir sus sueños. Estoy en el mejor momento de mi vida, a punto de acabar mis estudios, con una vida saludable y con los eSports como un amigo al que nunca querré abandonar.