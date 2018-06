Sí, Pedro Sánchez estaba muy guapo el otro día cuando medio mundo tenía los ojos puestos en él. Hasta la prensa inglesa destacó su belleza. Elegante, templado, con el mechón blanco creciéndole progresivamente a ritmo de estrés. Pedro, antes de ser presidente, se acostumbró a llorar en los estrados y viajar sin rumbo, por lo que no es un ejemplar flamante y nuevo. De hombre Coca-Cola llamado a renovar los armarios, pasó a ser el paria, alguien demasiado moderno como para contar con el apoyo de barones y baronesas. En un giro triste se cabreó con la viejoven del clavel, renunció a todo y se fue, dejando tras de sí un partido inoperante y sin credibilidad. Solo, se dispuso a construir su leyenda. Vagó por esos pueblos de Dios, pan y tierra, visitó islas regidas por dirigentes sin sustancia, tocó a niños negros, entró en las cantinas donde se mira el fútbol y no prometió nada. Se limitó a mirar. Ya era un tío duro: un traicionado; el que dice lo justo, pero lo dice de verdad.

Ahí, pongamos que en un bar de Burgos, Sánchez aprendió lo que ahora es más importante para este país que se quita la mordaza y mira hacia el mismo sol de siempre con nuevas ilusiones: escuchar. Antes iba de guaperas, de chulito elocuente. Luego viajó y, claro, vio el enorme mundo que la Constitución ampara. Entonces los del PSOE volvieron a admitirlo y, mediante primarias, lo elevaron a Secretario General. No obstante, de poco valió. Los votantes sufrían Síndrome de Estocolmo. Funcionaba el miedo a perder lo poquito ganado y el dicho "más vale malo conocido..." era un credo terrorífico. Hubo elecciones. Pedro ignoró a Pablo. Albert Rivera no tardó en dejarse ver como una marioneta del charrán y, debido a la enfermedad naranja, el PP continuó en el Gobierno.

El socialista se convirtió en el chiquillo lloroso que se queda en la bancada, el que quiere jugar y no puede. Entonces, el dos de junio del año de gracia de dos mil dieciocho, todo cambió y Pedro prometió, sin supercherías, cargo como Presidente. Ni el rollete podemita, ni el terremoto catalán, ni la Odisea de Pedro tumbaron políticamente al PP. La moción fue la respuesta a una serie de delitos muy graves que hizo que el aparato del Estado se activara gracias a la fuerza de la democracia representativa. El PP implosionó y tuvo lugar la oportunidad, el momento irrepetible: despedir a Rajoy. Con los presupuestos firmados y la indignación anidada, los vascos, realistas, dieron la razón al sociata. Ana, la de aquí, tiró piedra y escondió mano en un insólito arrebato de sensatez.

Los catalanes dijeron sí, sí a cualquier cosa que no parezca una distopía franquista, ¡hasta a Borrell! Podemos & The Wailers se dejaron hacer con amor, besos y apretones. La legión de los yupis sin alma dijo no, ni en broma, nosotros no entregaremos el país a la izquierda porque la derecha dura cada vez nos tiene más cariño.

De este modo, con un cóctel rojo-violáceo con matices amarillos y una gotita de licor de plátano, Margarita Robles fue al Palacio de la Zarzuela y se lo dio a probar a Felipe, al que no le quedó otra que tragar. Ahora Sánchez cierra filas en minoría absoluta, con la mesa del Congreso y el Senado invadidos por un PP que necesita vengarse a golpes del golpe. Quizás, la misma demoracia representativa que le aupó, termine ahogándolo.