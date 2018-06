Nada puede ir mal

Es probable que mi esqueleto no resista ya conmociones históricas y que sean estas limitaciones las que me impiden conmoverme por las excepcionales circunstancias históricas que, según algunas almas bellas, atravesamos actualmente. En las redes sociales, los podemitas y sus socios, mucho más que los socialistas, entraron el pasado viernes en un volcánico trance del que todavía no se han recuperado del todo. Embalados en una épica de disolución instantánea, como el cola cao, proclamaban que la lucha contra el PP había acabado y el brujo del Norte de Pontevedra había muerto. Es lo que ocurre cuando no se sabe muy bien de lo que va esto. Un partido -y sus dirigentes- deja de gobernar cuando pierde las elecciones, cuando las gana por una mayoría minoritaria y no consigue apoyos parlamentarios suficientes o al ser derrotado por una moción de censura. Son los mecanismos propios de una democracia parlamentaria. Nadie ha cometido ninguna puñetera heroicidad: simplemente se han sumado votos. Tanto la moción de censura como la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel demuestran, precisamente, que pese a todas sus heridas, sus patrologías y sus hipotecas el sistema político-institucional funciona todavía muy razonablemente. No voy a recordar, en cambio, las toneladas de basura propagandística destinadas a presentar a los magistrados de la Audiencia Nacional como simples peones del PP. Todo estaba podrido. Existía un pacto evidente entre Bárcenas, los jueces y el Gobierno. La justicia -por supuesto- era una farsa. La tinta que se gastó, simplemente, cuando durante la declaración judicial de Mariano Rajoy se insistió en que el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, había protegido al presidente del Gobierno frente a los abogados de la acusación. Extraña protección la que desemboca en una sentencia condenatoria que cuestiona la credibilidad del testimonio del jefe del Gobierno.

Y ahora lo que viene. Y lo que viene no es lo que existe en Portugal, como leo en artículos y tuits de grandes luminarias de la izquierda. Los portugueses tienen un gobierno socialdemócrata apoyado por los comunistas y el Bloco de Esquerda que cumple con sus compromisos de déficit con la Unión Europea. No sufren ningún problema territorial ni fuerzas separatistas agujerean su escenario político. Pedro Sánchez llegó a escuchar barbaridades tremebundas dentro y fuera del Congreso de los Diputados durante la pasada semana. Y las respondió con estupideces escandalosas que a nadie parece haber importado. Sánchez se vuelve comprensivo con tipos que pretendieron abrogar la Constitución en Cataluña y en la entregada conversa con el portavoz del PdeCat es capaz de asumir y canturrear que, en efecto, el procés se explica porque el Tribunal Constitucional, por nauseabundas razones políticas, cercenó el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Les dijo a los independentistas vascos y catalanes exactamente lo que querían escuchar para que les sirviera de pretexto para su voto. Y prometió cambios en políticas sociales y al mismo tiempo gobernar con los presupuestos diseñados por el PP. Presupuestos que Podemos y los independentistas han anunciado ya que piensan enmendar activamente en el Senado y de vuelta al Congreso.

No, esta operación, que es constitucional y legalmente legítima, no representa un triunfo de la izquierda. Ahora mismo, de celebrarse elecciones, la izquierda las volvería a perder. Y precisamente por eso no quiere celebrarlas. Ese y no otro será el principal sustento del Gobierno de Pedro Sánchez. Su atractivo para los que apoyaron la moción de censura radica en su debilidad. La consejera de Presidencia de la Generalitat, Elsa Artadi, ya explicó que hay cosas que no son negociables, como el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña, lo que es un punto de partida realmente estimulante para cualquier negociación. Sinceramente no sé que podría ir mal.

www.alfonsogonzalezjerez.com