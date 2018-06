Videojuegos: educación y selección

LA OPINIÓN DE TENERIFE abre todos los lunes un espacio de debate, en colaboración con eSport Talent Canarias, sobre la práctica de los deportes electrónicos (eSports) escritos por gamers, psicólogos, profesores, abogados, economistas, médicos y especialistas deportivos, en comunicación audiovisual y nuevas tecnologías, que ofrecerán un análisis exhaustivo y novedoso para conocer una actividad que no solo es deportiva sino que tiene importantes repercusiones educativas, económicas, jurídicas, culturales y sociales.

He ejercido como profesor de la asignatura de Educación Física en Educación Primaria. Me encanta esta materia y considero que en los últimos tiempos es de especial importancia para el correcto desarrollo de nuestros jóvenes. Muchos consideran que educación, principalmente Educación Física, y videojuegos no se deberían mezclar jamás. Por suerte, el gremio de profesores suele ser bastante innovador, abierto de mente, trabajando siempre por el objetivo de educar mejor. Por ello existen estudios sobre la aplicación educativa de los videojuegos y de los beneficios que estos pueden aportar. Uno de mis favoritos es la tesis doctoral de Ana Licona titulada Videojuegos, Juego Simbólico y Educación Infantil en la que propone ciertos videojuegos y su aplicación en niños de 3 a 7 años de edad. Licona hace especial hincapié en que hay que seleccionar adecuadamente y que no es apropiado aplicar cualquier videojuego para cualquier fin. Lo correcto es escoger en base a nuestros objetivos.

Muchos de ustedes pensarán que, efectivamente, los videojuegos pueden aplicarse en materia educativa pero... ¿es posible utilizarlos en el área de Educación Física? En mi opinión no sólo deberían ser tenidos en cuenta sino que son una herramienta extraordinaria para lograr los objetivos que fija el Ministerio de Educación de nuestro país para esta materia. Por ejemplo, según el estudio que la Sociedad Española de Neurología publicaba en diciembre de 2014 y titulado Empleo de sistemas de realidad virtual como método de propiocepción en parálisis cerebral la realidad virtual que emplean los videojuegos es perfecta para trabajar la propioceptividad a cualquier edad. Recordemos que la propioceptividad es uno de los pilares más importantes del área de Educación Física en Infantil y Primaria según el propio Ministerio y que además se recomienda que todo este aprendizaje se promueva mediante el juego. Por tanto, la realidad virtual puede ser una espléndida herramienta a aplicar para lograr nuestros fines: motiva al alumnado, cumple con los objetivos y además lo hace mediante el juego.

Por otro lado una de las funciones más importantes en la actualidad del área de Educación Física es la función compensatoria. Esta pretende corregir la falta de actividad física del actual estilo de vida sedentario fomentando el movimiento. De igual modo que no recomendaremos deportes con baja movilidad (tiro olímpico) para combatir el sedentarismo no pensemos en cualquier videojuego para este fin. Aquí lo más recomendable serían videojuegos tipo Dance Dance Revolution o Just Dance que se basan en una actividad física intensa. Los atletas profesionales de DDR llegan a las 160 pulsaciones durante una ejecución de partida y ostentan consumos calóricos muy superiores a los de la mayoría de deportes. Los videojuegos, bien empleados y en manos expertas, no sólo no fomentan la vida sedentaria si no que pueden ayudar a combatirla. Este punto de vista no es mio en exclusiva, compañeros en Canarias ya desarrollaron en 2017 un programa de videojuegos para combatir la obesidad infantil mediante la gamificación.

Así pues, los videojuegos bien seleccionados, pueden ser perfectamente válidos y aplicables en la educación moderna. Muchos compañeros me preguntan a veces ¿por qué debería emplear un videojuego allí donde puedo emplear métodos tradicionales? Bajo mi punto de vista la respuesta es sencilla: porque se ajusta y se aproxima mucho más a los intereses de tu alumnado y es nuestra obligación presentar los contenidos en Educación Primaria de la forma lo más atractiva y motivadora posible. Está demostrado que los videojuegos son del interés de los alumnos. Según estudios realizados por la Universidad de Valencia, los videojuegos ya eran el juguete favorito del 62% de los niños españoles en los 90. Esta tendencia no ha hecho más que aumentar desde entonces y si somos capaces de ver las aplicaciones educativas de juguetes como un puzzle o ciertos juegos de mesa deberíamos ser capaces de encontrarlas en los nuevos juguetes educativos de moda: los videojuegos.

Ahora bien, la clave del éxito reside, como ya decía Licona en su tesis, en seleccionar adecuadamente. Tendemos a cometer el error de hablar de videojuegos como algo genérico. Por ejemplo, se escucha mucho decir que los videojuegos son violentos cuando lo apropiado sería decir que determinado videojuego es violento aun estando seguramente catalogado de manera correcta para mayores de 18 años. Pueden comprobar ustedes mismos en la página web de Vandal, o en otras muchas, donde guardan un registro de los títulos de videojuegos según su clasificación PEGI (sistema de clasificación por edades establecido por Información Paneuropea sobre Juegos), que los títulos catalogados para mayores de 18 años apenas llegan a los 2.000 mientras que los aptos para todos los públicos superan los 15.000. En base a lo expuesto, generalizar catalogando a los videojuegos como violentos es, cuando menos, atrevido. La mala prensa asociada a los videojuegos, la cual es la principal culpable del miedo que tenemos a emplear estos en educación, no tiene fundamento real alguno ya que existe violencia en los videojuegos en la misma medida que en deportes, televisión, literatura o muy diversos contenidos de la sociedad actual. A ninguno se nos ocurría incluir una unidad didáctica sobre muay thai adaptado en nuestra clase de Educación Física de Primaria (personalmente no lo recomiendo), y no por ello alegamos que es mejor no emplear los deportes en Educación Física ya que son violentos.

Dentro de los videojuegos tenemos una vertiente especialmente interesante: los deportes electrónicos. Si se hace un resumen rápido sobre los e-sports diremos que son videojuegos que pueden ser considerados deporte. Mirka Tukia de la Universidad de Finlandia Oriental menciona en sus tesis doctoral las bondades y beneficios para la salud que los deportes electrónicos producen. Recordemos que Finlandia es uno de los países que mejores puntuaciones consiguen en los informes PISA y que ya integran los videojuegos en la educación y los e-sports como deporte de pleno derecho.

Por tanto, si es perfectamente aplicable el mundo de los videojuegos a un ámbito educativo tan proteccionista como el de la Educación Primaria probablemente también lo sea en Educación Secundaria o Universitaria. Todo depende del personal docente y de su interés en presentar sus contenidos de forma original e innovadora. En lo personal fui testigo de la motivación que experimentan los alumnos de primaria al incluir elementos de su interés como las nuevas tecnologías cuando propusimos Carlos Diago, José Luis Guillén y yo, en la primera década de este siglo, el aprendizaje colaborativo a través de los foros en el Colegio Liceo Hispano. Esta misma metodología fue empleada posteriormente en alumnado adulto y con los mismos resultados en un curso de la Universidad de Valencia que impartimos nosotros mismos. No desperdicien como docentes la oportunidad que tienen en sus manos para realizar, aún mejor, su trabajo. Se arrepentirán.