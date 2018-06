Primer domingo de moción

El mayor castigo para quienes no se interesan por la política es que serán gobernados por personas que sí se interesan. Esto me lo espetó en mis años de universitario uno de los mayores oradores políticos que ha tenido este Reino. Al que sigo, antes, durante y después de que gobernara. Y a lo largo de los años, el tiempo le ha dado la razón a esta frase.

Lo cierto que este domingo toca hablar de la moción de censura y lo que ha pasado esta semana. Pero convencido estoy de que cansa leer siempre de lo mismo y por eso que me consta que ya conocen -amables lectores- quién, dónde y cómo se tramita una moción de censura, nos dejaremos de análisis técnicos y no escribiré de eso. Se lo dejo a los que saben más. No, mejor.

Aunque mi opinión sobre la misma sí que la desvelo y no es otra que afortunadamente estamos en una democracia y se han usado las herramientas que nos ofrece el ordenamiento jurídico para llegar a donde estamos. Ni más, ni menos.

Así que soy de los que piensan que si gana la democracia, ganamos todos. Y si no estamos conformes, a trabajar para cambiarlo. Así de simple. Aunque he empleado el calificativo verbal de? trabajar? casi nada.

En suma, con esto no quiero decir que nuestro sistema democrático goce de buena salud. A mi juicio, para que recupere la salud, hay que acometer algunos cambios muy importantes desde mi punto de vista; como desterrar la endogamia, fomentar la democracia real en la organización interna de los partidos políticos, desterrar las lealtades perrunas, rodearse de los mejores -menos cuñados-, en suma fuera nepotismo, modificar la ley electoral, adaptar la realidad social a la territorial, etc. Pero no se trata solo de esto, hay mucho más, pero por algo hay que empezar. Y se empezó por romper el bipartidismo. Que ya es algo.

Lo que he podido observar, analizando los recientes acontecimientos de estos días pasados, es que el trabajo en equipo siempre lleva como recompensa la victoria, y que en la variada y diversa sociedad que habita hoy el reino de España -por ahora, lo de España- hay que hacer ostentación de flexibilidad y disponer de una gran capacidad para coordinar ideas, pensamientos, creencias y opiniones diferentes.

Así que es evidente que ha ganado quien lo ha logrado. No es otro que el que hoy gobierna y preside el poder el Ejecutivo. Aunque para ello no haya dudado en ir cambiando los discursos, programas, ideas o planteamientos, pasados, presentes y qué decir de los futuros. Paciencia.

Por lo que es lógico pensar, ¿que busca realmente? En política -como en cualquier otra esfera de la sociedad- hay personas que buscan poder y ejercerlo a costa de lo que sea, aunque sea para presidir una Junta de Propietarios. Es legítimo el querer ostentar poder, otra cosa es ejercerlo. Es decir, ¿qué pasa después del baile?

Después de todo, ¿se puede obtener un resultado eficaz de unos grupos en eterna discordia? En cualquier caso, la sobria realidad nos tendrá un tiempo sin desvelar, por lo que por ahora toca observar? si cederá, si se desprenderá de gran parte de las promesas que ha ofrecido, que, sin duda, servirán para acomodarse a los egos personales.

Juan Inurria.

Abogado

@juaninurria