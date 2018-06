Una mirada y la otra

Héroes de carne y hueso es difícil verlos; cada uno de nosotros, he oído a alguien decir, llevamos uno dentro. Si fuera así, salvaríamos muchas vidas y este mundo sería otro. Las organizaciones humanitarias tienen en su hoja de servicios el salvamento de vidas, es una distinción que parte de mi reconocimiento personal, pero claro, se pierde, carece de valor. El que tiene muchísimo es el maliense Mamoudou Gassama al haber arriesgado su vida para salvar la de un niño de cuatro años de una muerte segura. El presidente francés Emmanuel Macron no ha tardado en reconocer su hazaña y le dará la ciudadanía francesa, de manera que será un ciudadano de pleno derecho. Quedarse sólo con la foto, viendo trepar de balcón en balcón, hasta cuatro y agarrar al niño in extremis, sería pura hipocresía, hay que ir más allá. Francia había sido uno de los países europeos más permisivos en la acogida de inmigrantes con y sin papeles. Pero han cambiado la Ley de extranjería, endurecido la entrada y agilizado la salida de inmigrantes. El joven Gassama al ser una persona irregular habría sido expulsado a su país. Ahora tiene un horizonte despejado para vivir sin sobresaltos identitarios, y por qué no forjarse un porvenir. Puede que este hombre se pregunte cuando pase todo el alboroto mediático que le envuelve que es un hombre afortunado, pero detrás de mí [de él], hay cientos de miles de inmigrantes, que no tienen la misma suerte. Angela Merkel hace algunos años hizo llorar a una niña cuando visitaba una escuela infantil, era refugiada y quería seguir estudiando en Alemania, y la presidenta la respondió que su país no puede acoger a todos los refugiados. Se ha salvado a un niño, a la niña la han dejado a su suerte. Cosas de los gobernantes y de sus políticas.

