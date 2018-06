El libro sobre la película

No sé cuál hubiese sido mi opinión sobre la película Basada en hechos reales de no haber leído el libro previamente, pero lo cierto es que me compré la novela de Delphine de Vigan nada más salir a la venta. Su anterior trabajo, Nada se opone a la noche, me gustó tanto que me apresuré a adquirir un ejemplar de su nueva obra en cuanto me enteré de que ya estaba en las librerías. Y, aunque ya no me encandiló tanto, confieso que disfruté con su lectura. Como regla general, esta circunstancia resulta un hándicap cuando se pretende adaptar una historia a la gran pantalla, a lo que hay que añadir, además, que Roman Polanski es un cineasta atípico, de esos que arrastran una popularidad personal paralela a la profesional. En su caso, le acompañan a cada estreno una serie de escándalos, tragedias y polémicas acumuladas durante años y que generan a su alrededor una aureola de amores y odios encontrados. Ganador de un Oscar por El pianista, forman parte de su filmografía cintas tan notables como Chinatown, Tess, Frenético, El escritor o Un dios salvaje.

Creo que en Basada en hechos reales, el realizador no ha sabido narrar con acierto lo que sí había logrado transmitir con éxito la escritora francesa y, aunque en un inicio capta la atención, no llega a alcanzar la intensidad necesaria para sacar adelante el proyecto. Tal vez sea porque el listón estaba muy alto, tanto en lo que se refiere a los filmes del director polaco como a la repercusión del libro. Los prometedores primeros minutos dan paso a otros ligeramente monótonos y anodinos, por más que la estética y el pulso del montaje mantengan el ritmo de la proyección. Y, a pesar de sus destellos de elegancia, el largometraje deriva errático y un punto desnortado en cuanto a la coherencia del hilo argumental.

Delphine, una exitosa escritora, vive paralizada ante la idea de tener que comenzar un nuevo texto. Es entonces cuando se cruza en su camino una joven encantadora, inteligente e intuitiva que parece comprenderla mejor que nadie y que pronto se convertirá en su confidente. La autora le abre las puertas de su vida, necesitada de cierta estabilidad a raíz de comenzar a recibir una serie de cartas anónimas.

De Vigan aborda la trama con las palabras de un modo claramente superior que Polanski con la cámara. A punto de cumplir ochenta y cinco años, parece haber perdido gran parte de su instinto para conectar con el público, si bien hace apenas siete años todavía demostró su reconocida habilidad en El escritor y Un dios salvaje. En esta producción cinematográfica ofrece ciertos divertimentos apetecibles pero, en conjunto, no deja de ser una obra menor. En esta ocasión, el libro supera claramente a la película, que suspende en su intento de resultar interesante y atrayente. Rodada en 2017, ni siquiera le ha ayudado su estreno en el reciente Festival de Cannes. Aun con el sustento de un best seller literario y el reconocimiento de alguna actuación meritoria, sus resultados de crítica y público tan solo pueden calificarse de decepcionantes.

Levemente perdida en su personaje, pero conformando al final una correcta interpretación, la actriz francesa Emmanuelle Seigner -musa y pareja del cineasta- encabeza el reparto. Elevando el nivel, le gana la partida su compatriota Eva Green, famosa por encarnar a la chica Bond de Casino Royale y asombrar en la sugerente Soñadores, de Bernardo Bertolucci.

También figuran en el elenco de la película Vincent Pérez ( Cyrano de Bergerac) y Dominique Pinon ( Amélie). En conclusión, lean mejor el libro o, a poder ser, la obra anterior de la autora, porque es una auténtica delicia.

